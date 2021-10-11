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Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет
Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет
Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет
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Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет

19:14 11.10.2021 (обновлено: 19:20 11.10.2021)
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В израильском городе Явне археологами обнаружен масштабный винный завод византийского периода, производивший до двух миллионов литров вина в год.
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Археолог во время раскопок в древнем винодельческом комплексе.

Археолог во время раскопок в древнем винодельческом комплексе. - Sputnik Молдова
1/10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Археолог во время раскопок в древнем винодельческом комплексе.

© REUTERS / Nir Elias

"Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок.

&quot;Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную&quot;, – отмечают руководители раскопок. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Nir Elias

"Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован, говорят археологи.

Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован, говорят археологи. - Sputnik Молдова
3/10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован, говорят археологи.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей.

В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей. - Sputnik Молдова
4/10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей.

© REUTERS / Nir Elias

Мозаичный пол в 1500-летней византийской винодельне в Явне.

Мозаичный пол в 1500-летней византийской винодельне в Явне. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Nir Elias

Мозаичный пол в 1500-летней византийской винодельне в Явне.

© REUTERS / Nir Elias

Помимо этого найдены склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины.

Помимо этого найдены склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Nir Elias

Помимо этого найдены склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины.

© REUTERS / Nir Elias

Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый.

Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Nir Elias

Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый.

© REUTERS / Nir Elias

Масляные свечи на развалинах византийской винодельни.

Масляные свечи на развалинах византийской винодельни. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Nir Elias

Масляные свечи на развалинах византийской винодельни.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.

Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия. - Sputnik Молдова
9/10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.

© AP Photo / Tsafrir Abayov

Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов.

Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов. - Sputnik Молдова
10/10
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов.

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