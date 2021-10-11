Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет

Археолог во время раскопок в древнем винодельческом комплексе.
Археолог во время раскопок в древнем винодельческом комплексе.
"Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок.
"Расчет производственной мощности этих винных прессов показывает, что ежегодно продавалось около двух миллионов литров вина, хотя в то время, как мы помним, весь процесс проводился вручную", – отмечают руководители раскопок.
Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован, говорят археологи.
Доступ между помещениями предприятия хорошо спланирован, говорят археологи.
В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей.
В древности вино было очень востребованным продуктом – его пили не только взрослые, но и дети, в том числе из-за плохого качества и вкуса питьевой воды, отмечается в сообщении управления древностей.
Мозаичный пол в 1500-летней византийской винодельне в Явне.
Помимо этого найдены склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины.
Помимо этого найдены склады для выдержки и сбыта вина, печи для обжига глиняных амфор, в которых хранился напиток, десятки тысяч фрагментов и целые кувшины.
Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый.
Завод построен по передовым технологиям того времени и включает в себя пять великолепных винных прессов площадью 225 квадратных метров каждый.
Масляные свечи на развалинах византийской винодельни.
Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.
Находка свидетельствует, что город Явне полтора тысячелетия назад был одним из центров мирового виноделия.
Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов.
Власти города Явне планируют создать на месте древнего винзавода археологический парк, который будет открыт для туристов.