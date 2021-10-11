https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
2021-10-11T12:13+0300
2021-10-11T12:13+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Предприятие Termoelectrica проводит работы по подключению к отоплению учебных заведений, медучреждений и жилых домов. На данный момент тепло есть в 106 объектах, администраторы которых запросили подключение. Среди них: "Termoelectrica подключает к отоплению всех потребителей по запросу, будь то детские сады, больницы, многоквартирные дома или другие объекты. Сразу после оформления заявки наши специалисты проверяют возможность немедленного подключения", - говорится в сообщении предприятия. Termoelectrica обеспечивает более 4400 зданий в Кишиневе тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-otoplenie-no-ne-dlya-vsekh-komu-ego-podklyuchat-45412688.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
12:13 11.10.2021 (обновлено: 12:18 11.10.2021)
В молдавской столице некоторые жилые дома начинают получать тепло.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Предприятие Termoelectrica проводит работы по подключению к отоплению учебных заведений, медучреждений и жилых домов.
На данный момент тепло есть в 106 объектах, администраторы которых запросили подключение. Среди них:
детские сады: подключены 25 из 143;
частные дома: восемь из 313;
"Termoelectrica подключает к отоплению всех потребителей по запросу, будь то детские сады, больницы, многоквартирные дома или другие объекты. Сразу после оформления заявки наши специалисты проверяют возможность немедленного подключения", - говорится в сообщении предприятия.
Termoelectrica обеспечивает более 4400 зданий в Кишиневе тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения.