https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html

В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению

В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению

В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению

2021-10-11T12:13+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Предприятие Termoelectrica проводит работы по подключению к отоплению учебных заведений, медучреждений и жилых домов. На данный момент тепло есть в 106 объектах, администраторы которых запросили подключение. Среди них: "Termoelectrica подключает к отоплению всех потребителей по запросу, будь то детские сады, больницы, многоквартирные дома или другие объекты. Сразу после оформления заявки наши специалисты проверяют возможность немедленного подключения", - говорится в сообщении предприятия. Termoelectrica обеспечивает более 4400 зданий в Кишиневе тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-otoplenie-no-ne-dlya-vsekh-komu-ego-podklyuchat-45412688.html

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