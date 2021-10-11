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В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат
В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат
В Кишиневе отопление, но не для всех: кому его подключат
2021-10-11T10:25+0300
2021-10-11T10:30+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. На этой неделе в школах, детских садах и больницах включат отопление. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник. По его словам, подключение к отоплению подведомственных муниципалитету учреждений необходимо в связи с низкими температурами, зафиксированными в последние недели, а также с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.В ведомстве примэрии Кишинева находятся 134 детских сада, 135 общеобразовательных школ и 62 медицинских учреждения.
https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html
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в молдове, кишинев, молдова, отопление

В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат

10:25 11.10.2021 (обновлено: 10:30 11.10.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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В связи с низкой температурой воздуха и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией некоторые учреждения в Кишиневе начнут отапливать.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. На этой неделе в школах, детских садах и больницах включат отопление. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.
"Мы должны думать о комфорте самых маленьких, но также и тех, кто болеет в этот период", - отметил Чебан.
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8 октября, 18:52
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По его словам, подключение к отоплению подведомственных муниципалитету учреждений необходимо в связи с низкими температурами, зафиксированными в последние недели, а также с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
В ведомстве примэрии Кишинева находятся 134 детских сада, 135 общеобразовательных школ и 62 медицинских учреждения.
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