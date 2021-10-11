https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-otoplenie-no-ne-dlya-vsekh-komu-ego-podklyuchat-45412688.html

В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат

В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат

В Кишиневе отопление, но не для всех: кому его подключат

2021-10-11T10:25+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. На этой неделе в школах, детских садах и больницах включат отопление. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник. По его словам, подключение к отоплению подведомственных муниципалитету учреждений необходимо в связи с низкими температурами, зафиксированными в последние недели, а также с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.В ведомстве примэрии Кишинева находятся 134 детских сада, 135 общеобразовательных школ и 62 медицинских учреждения.

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