https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html

Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19

Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19

Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19

2021-10-11T11:15+0300

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коронавирус

в молдове

кишинев

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Кишинев остается под "красным" кодом COVID-опасности, после того как третью неделю подряд наблюдается рост количества новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщил примар Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник. Примар объявил, что на этой неделе будут задействованы последние имеющиеся в наличии у муниципалитета медицинские площади для пациентов с COVID-19. "В настоящее время вне зоны действия COVID остается только муниципальная больница Георгия Палади. Мы можем активировать там еще 310 коек, в том числе 9-10 коек в отделении интенсивной терапии. Эта больница последняя, ​​которую можно активировать из списка муниципальных больниц", - пояснил Чебан.В то же время градоначальник рассказал, что находится на связи с представителями Минздрава, чтобы совместно искать пути решения проблемы. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 306 тысяч случаев заражений коронавирусом. На фоне осложнений от COVID-19 скончались 7024 человека.

https://ru.sputnik.md/20211010/spetsialisty-vosstanovit-pamyat-posle-covid-19-45393259.html

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев