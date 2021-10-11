https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html
Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
2021-10-11T11:15+0300
2021-10-11T11:15+0300
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коронавирус
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Кишинев остается под "красным" кодом COVID-опасности, после того как третью неделю подряд наблюдается рост количества новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщил примар Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник. Примар объявил, что на этой неделе будут задействованы последние имеющиеся в наличии у муниципалитета медицинские площади для пациентов с COVID-19. "В настоящее время вне зоны действия COVID остается только муниципальная больница Георгия Палади. Мы можем активировать там еще 310 коек, в том числе 9-10 коек в отделении интенсивной терапии. Эта больница последняя, которую можно активировать из списка муниципальных больниц", - пояснил Чебан.В то же время градоначальник рассказал, что находится на связи с представителями Минздрава, чтобы совместно искать пути решения проблемы. С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 306 тысяч случаев заражений коронавирусом. На фоне осложнений от COVID-19 скончались 7024 человека.
https://ru.sputnik.md/20211010/spetsialisty-vosstanovit-pamyat-posle-covid-19-45393259.html
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в молдове, кишинев
Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
11:15 11.10.2021 (обновлено: 11:26 11.10.2021)
В столичных больницах, где лечат COVID-19, больше нет мест.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Кишинев остается под "красным" кодом COVID-опасности, после того как третью неделю подряд наблюдается рост количества новых случаев заражений коронавирусом. Об этом сообщил примар Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.
"Судя по еженедельным показателям заболеваемости у нас ( в Кишиневе - прим. ред.) одна треть от общего числа заражений в стране. Муниципальные больницы практически все перегружены. Вчера были госпитализированы 868 человек, 45 из них в крайне тяжелом состоянии", - пояснил Чебан.
Примар объявил, что на этой неделе будут задействованы последние имеющиеся в наличии у муниципалитета медицинские площади для пациентов с COVID-19.
"В настоящее время вне зоны действия COVID остается только муниципальная больница Георгия Палади. Мы можем активировать там еще 310 коек, в том числе 9-10 коек в отделении интенсивной терапии. Эта больница последняя, которую можно активировать из списка муниципальных больниц", - пояснил Чебан.
В то же время градоначальник рассказал, что находится на связи с представителями Минздрава, чтобы совместно искать пути решения проблемы.
С начала пандемии в Молдове зарегистрировано 306 тысяч случаев заражений коронавирусом. На фоне осложнений от COVID-19 скончались 7024 человека.