Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
2021-10-11T11:02+0300
2021-10-11T11:02+0300
коронавирус
в мире
франция
сертификат
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44254314_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d6276e93ffe94eb0e2fa6f966063b30c.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В Марселе мужчина прошел в больницу, предъявив санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МИР24 со ссылкой на агентство AFP, которое, в свою очередь, цитирует сотрудников университетского больничного центра Марселя (AP-HM).Нарушителя оштрафовали, а затем отпустили. Ранее в прессе появилась информация, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в интернете в свободном доступе.Накануне президент Франции заявил о санитарном кризисе в стране и призвал французов активнее прививаться от коронавируса. Позднее он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми гражданам Франции потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации, чтобы получить доступ в рестораны, бары, ТЦ, самолеты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты.
https://ru.sputnik.md/20211002/parizh-snova-vyshel-na-ulitsy-lyudi-nedovolny-sanitarnymi-ogranicheniyami-45219898.html
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44254314_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_93ceb74334c757ca3f34a1e20017fd18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, франция, сертификат, вакцинация

Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ

11:02 11.10.2021
149
© AP Photo / John ThysЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© AP Photo / John Thys
Санитарный QR-код Эммануэля Макрона был использован третьим лицом.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В Марселе мужчина прошел в больницу, предъявив санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МИР24 со ссылкой на агентство AFP, которое, в свою очередь, цитирует сотрудников университетского больничного центра Марселя (AP-HM).
"Он сказал, что записался на прием в эту больницу. Охранники поняли, что мужчина использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию", – сказано в заявлении центра.
Нарушителя оштрафовали, а затем отпустили. Ранее в прессе появилась информация, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в интернете в свободном доступе.
Протестующие против вакцинации и вакс-паспортов во время демонстрации в Париже, Франция - Sputnik Молдова, 1920, 02.10.2021
Коронавирус
Париж снова вышел на улицы: люди недовольны санитарными ограничениями
2 октября, 18:32
302
Накануне президент Франции заявил о санитарном кризисе в стране и призвал французов активнее прививаться от коронавируса. Позднее он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми гражданам Франции потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации, чтобы получить доступ в рестораны, бары, ТЦ, самолеты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Молдавская память о московском ополчении
12:55В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
12:50В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
12:32Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:31Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
12:13В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
12:04Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
11:47День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
11:31Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора
11:15Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
11:02Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
10:35Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
10:25В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат
10:15Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
10:02Британия: сначала исчез бензин, теперь - продукты в магазинах
09:40Где в Кишиневе 11 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25"Газпром" повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу
09:00Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
08:45Мир за сутки: победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
08:30Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения