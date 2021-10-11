https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
2021-10-11T11:02+0300
2021-10-11T11:02+0300
2021-10-11T11:02+0300
коронавирус
в мире
франция
сертификат
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44254314_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_d6276e93ffe94eb0e2fa6f966063b30c.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В Марселе мужчина прошел в больницу, предъявив санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МИР24 со ссылкой на агентство AFP, которое, в свою очередь, цитирует сотрудников университетского больничного центра Марселя (AP-HM).Нарушителя оштрафовали, а затем отпустили. Ранее в прессе появилась информация, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в интернете в свободном доступе.Накануне президент Франции заявил о санитарном кризисе в стране и призвал французов активнее прививаться от коронавируса. Позднее он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми гражданам Франции потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации, чтобы получить доступ в рестораны, бары, ТЦ, самолеты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты.
https://ru.sputnik.md/20211002/parizh-snova-vyshel-na-ulitsy-lyudi-nedovolny-sanitarnymi-ogranicheniyami-45219898.html
франция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44254314_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_93ceb74334c757ca3f34a1e20017fd18.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, франция, сертификат, вакцинация
Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
Санитарный QR-код Эммануэля Макрона был использован третьим лицом.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В Марселе мужчина прошел в больницу, предъявив санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МИР24 со ссылкой на агентство AFP, которое, в свою очередь, цитирует сотрудников университетского больничного центра Марселя (AP-HM).
"Он сказал, что записался на прием в эту больницу. Охранники поняли, что мужчина использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию", – сказано в заявлении центра.
Нарушителя оштрафовали, а затем отпустили. Ранее в прессе появилась информация, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в интернете в свободном доступе.
Накануне президент Франции заявил о санитарном кризисе в стране и призвал французов активнее прививаться от коронавируса. Позднее он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми гражданам Франции потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации, чтобы получить доступ в рестораны, бары, ТЦ, самолеты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты.