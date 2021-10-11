https://ru.sputnik.md/20211011/kod-makrona-kovid-sertifikat-prezidenta-frantsii-popal-v-svobodnyy-dostup-45410586.html

Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ

Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ

Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ

2021-10-11T11:02+0300

2021-10-11T11:02+0300

2021-10-11T11:02+0300

коронавирус

в мире

франция

сертификат

вакцинация

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. В Марселе мужчина прошел в больницу, предъявив санитарный QR-код президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает МИР24 со ссылкой на агентство AFP, которое, в свою очередь, цитирует сотрудников университетского больничного центра Марселя (AP-HM).Нарушителя оштрафовали, а затем отпустили. Ранее в прессе появилась информация, что с 20 сентября санитарный QR-код Макрона появился в интернете в свободном доступе.Накануне президент Франции заявил о санитарном кризисе в стране и призвал французов активнее прививаться от коронавируса. Позднее он объявил о новых требованиях, в соответствии с которыми гражданам Франции потребуется санитарный пропуск с указанием информации о полной вакцинации, чтобы получить доступ в рестораны, бары, ТЦ, самолеты и поезда дальнего следования. После этого в стране начались протесты.

https://ru.sputnik.md/20211002/parizh-snova-vyshel-na-ulitsy-lyudi-nedovolny-sanitarnymi-ogranicheniyami-45219898.html

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в мире, франция, сертификат, вакцинация