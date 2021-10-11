https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html

Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову

Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову

Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову

2021-10-11T16:13+0300

2021-10-11T16:13+0300

2021-10-11T16:59+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

цены на газ

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдавские власти и АО "Молдовагаз" продолжат на этой неделе переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа на более длительный период. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По словам министра, во время пребывания на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну надеется, что эта встреча пройдет позднее. Вице-премьер сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.По его словам, установленная ранее цена на газ на октябрь "нереалистична" для Молдовы.Спыну добавил, что правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211010/kakoy-mozhet-okazatsya-tsena-rossiyskiy-prirodnyy-gaz-moldova-45403842.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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