https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html
Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
2021-10-11T16:13+0300
2021-10-11T16:13+0300
2021-10-11T16:59+0300
общество
в молдове
молдова
"газпром"
цены на газ
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдавские власти и АО "Молдовагаз" продолжат на этой неделе переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа на более длительный период. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По словам министра, во время пребывания на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну надеется, что эта встреча пройдет позднее. Вице-премьер сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.По его словам, установленная ранее цена на газ на октябрь "нереалистична" для Молдовы.Спыну добавил, что правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211010/kakoy-mozhet-okazatsya-tsena-rossiyskiy-prirodnyy-gaz-moldova-45403842.html
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в молдове, молдова, "газпром", цены на газ, андрей спыну
Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
16:13 11.10.2021 (обновлено: 16:59 11.10.2021)
В ходе встреч на газовом форуме в Санкт-Петербурге обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один из потребителей не пострадал.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдавские власти и АО "Молдовагаз" продолжат на этой неделе переговоры с ПАО "Газпром" по вопросу продления контракта на поставку газа на более длительный период.
Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По словам министра, во время пребывания на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге ему не удалось встретиться с директором "Газпрома" Алексеем Миллером по объективным причинам. Спыну надеется, что эта встреча пройдет позднее.
Вице-премьер сообщил, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал.
"Мы договорились инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписания контракта на более длительный период. На этой неделе мы начнем переговоры с командой "Газпрома". Мы просим продлить контракт на прошлогодних условиях", - рассказал Спыну.
По его словам, установленная ранее цена на газ на октябрь "нереалистична" для Молдовы.
Спыну добавил, что правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные способы" выхода из ситуации и "возможности для покупки газа на других рынках".
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.