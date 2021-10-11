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Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
2021-10-11T12:31+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив". Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении, - сообщает источник.В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с помощью ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.
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в мире, флот, вмф рф
Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота выполнили десять ракетных пусков.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik.
Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили 10 ракетных пусков в Японском море, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
"Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено 10 ракетных пусков", - говорится в сообщении.
Крылатую ракету-мишень "Малахит" запустил малый ракетный корабль "Разлив". Расчеты противовоздушной обороны "Варяга" обнаружили ее, взяли на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении, - сообщает источник.
В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней". Их "Варяг" и "Адмирал Трибуц" поразили с помощью ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии.
Плановые учения по противовоздушной обороне проходили в Японском море в рамках итоговой проверки за летний период обучения.