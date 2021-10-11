https://ru.sputnik.md/20211011/krazha-milliarda-izyaty-aktivy-26-millionov-leev-45411562.html

Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве

Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве

Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Активы на сумму около 26 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). По данным НАЦ, изъятия проводили на основании запросов прокуратуры по делам о банковском мошенничестве. На данный момент общая сумма активов, арестованных по делам о банковском мошенничестве, превышает три миллиарда леев.Как напомнили в НАЦ, ARBI имеет полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов. Процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества.Из этого списка только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.

https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html

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в молдове, молдова, кража