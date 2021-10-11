https://ru.sputnik.md/20211011/krazha-milliarda-izyaty-aktivy-26-millionov-leev-45411562.html
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
2021-10-11T10:15+0300
2021-10-11T10:15+0300
2021-10-11T10:15+0300
общество
в молдове
молдова
кража
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1238/19/12381952_0:95:1824:1121_1920x0_80_0_0_f7396d0befb7a61b94c85c1d118e2538.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Активы на сумму около 26 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). По данным НАЦ, изъятия проводили на основании запросов прокуратуры по делам о банковском мошенничестве. На данный момент общая сумма активов, арестованных по делам о банковском мошенничестве, превышает три миллиарда леев.Как напомнили в НАЦ, ARBI имеет полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов. Процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества.Из этого списка только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.
https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1238/19/12381952_102:0:1723:1216_1920x0_80_0_0_667ac73a2ea05a5a5630d54f2d309757.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, кража
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Правоохранительные органы арестовали еще одну крупную сумму активов.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Активы на сумму около 26 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
По данным НАЦ, изъятия проводили на основании запросов прокуратуры по делам о банковском мошенничестве.
"Среди них акции, семь уставных капиталов, два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и нежилых помещений, а также три земельных участка под застройку. Общая сумма активов оценивается в 25 984 041 лей", - говорится в сообщении НАЦ.
На данный момент общая сумма активов, арестованных по делам о банковском мошенничестве, превышает три миллиарда леев.
Как напомнили в НАЦ, ARBI имеет полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.
Процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества.
Из этого списка только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.