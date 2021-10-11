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Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве
2021-10-11T10:15+0300
2021-10-11T10:15+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Активы на сумму около 26 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). По данным НАЦ, изъятия проводили на основании запросов прокуратуры по делам о банковском мошенничестве. На данный момент общая сумма активов, арестованных по делам о банковском мошенничестве, превышает три миллиарда леев.Как напомнили в НАЦ, ARBI имеет полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов. Процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества.Из этого списка только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.
https://ru.sputnik.md/20210730/delo-o-bankovskom-moshennichestve-pepredano-sud-43407199.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, кража

Изъяты активы на сумму 26 миллионов леев по делу о банковском мошенничестве

10:15 11.10.2021
83
© Sputnik / Miroslav RotariPercheziții la administrația de stat a drumurilor
Percheziții la administrația de stat a drumurilor - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Правоохранительные органы арестовали еще одну крупную сумму активов.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Активы на сумму около 26 миллионов леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
По данным НАЦ, изъятия проводили на основании запросов прокуратуры по делам о банковском мошенничестве.

"Среди них акции, семь уставных капиталов, два нежилых здания, счет в банке, девять жилых и нежилых помещений, а также три земельных участка под застройку. Общая сумма активов оценивается в 25 984 041 лей", - говорится в сообщении НАЦ.

На данный момент общая сумма активов, арестованных по делам о банковском мошенничестве, превышает три миллиарда леев.
Как напомнили в НАЦ, ARBI имеет полномочия на проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.
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Процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества.
Из этого списка только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.
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