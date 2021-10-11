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Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают дешеветь
Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают дешеветь
Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают дешеветь
2021-10-11T22:10+0300
2021-10-11T22:10+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 12 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, доллар США также несколько упадет в цене.Евро станет дешевле более, чем на 5 банов и закрепится на уровне 20,1017 лея.Доллар также упадет в цене на 5 банов и будет стоить 17,3793 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов. За первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро – "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 12 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2425 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6595 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0610 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html
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Александр Исаев
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валюта, доллар, евро, курс валют

Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают дешеветь

22:10 11.10.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 12 октября. Евро продолжит дешеветь по отношению к молдавскому лею, доллар США также несколько упадет в цене.
Евро станет дешевле более, чем на 5 банов и закрепится на уровне 20,1017 лея.
Доллар также упадет в цене на 5 банов и будет стоить 17,3793 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов. За первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро – "похудел" почти на 26 банов.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Есть рост: Нацбанк Молдовы рассказал, насколько увеличились валютные резервы страны
6 сентября, 17:45
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Что касается остальных валют, то 12 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2425 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6595 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,0610 в пересчете на национальную валюту.
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