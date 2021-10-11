https://ru.sputnik.md/20211011/maiya-sandu-komanda-dialog-russia-45437227.html

Как Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией

Как Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией

Как президент Молдовы Майя Санду и ее команда выстраивает внешнюю политику республики, в частности отношения с Россией

2021-10-11T22:39+0300

2021-10-11T22:39+0300

2021-10-11T22:39+0300

радио

в молдове

россия

валерий клименко

майя санду

внешняя политика

молдавско-российские отношения

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Осенний политический сезон 2021 года продолжает держать в напряжении молдавское общество. Власти пытаются добиться изменений в системе прокуратуры, которые, по их мнению, нужны им для то, что они называют борьбой с коррупцией. За попыткой отстранить от должности генпрокурора Молдовы последовало задержание одного из его заместителей. Все эти и другие кадровые войны проходят на фоне острых проблем в сфере экономики, в социальной, экономической и энергетической сферах. На что рассчитывает власть, ведя именно такую политику, и к чему такие действия могут привести? Как президент Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией? Учитывается ли национальные интересы Молдовы? Какой внешнеполитической стратегии следует придерживаться республике? Эти и другие вопросы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с муниципальным советником Кишинева, председателем Конгресса русских общин Валерием Клименко.

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2021

Геннадий Вакуловски https://cdnn1.img.sputnik.md/img/101/93/1019353_0:0:1474:1474_100x100_80_0_0_7e3ce9a11c79bd2f9b65847f31cc1000.jpg

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в молдове, россия, валерий клименко, майя санду, внешняя политика, молдавско-российские отношения, видео