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Как Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией
Как Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией
Как президент Молдовы Майя Санду и ее команда выстраивает внешнюю политику республики, в частности отношения с Россией
2021-10-11T22:39+0300
2021-10-11T22:39+0300
радио
в молдове
россия
валерий клименко
майя санду
внешняя политика
молдавско-российские отношения
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Осенний политический сезон 2021 года продолжает держать в напряжении молдавское общество. Власти пытаются добиться изменений в системе прокуратуры, которые, по их мнению, нужны им для то, что они называют борьбой с коррупцией. За попыткой отстранить от должности генпрокурора Молдовы последовало задержание одного из его заместителей. Все эти и другие кадровые войны проходят на фоне острых проблем в сфере экономики, в социальной, экономической и энергетической сферах. На что рассчитывает власть, ведя именно такую политику, и к чему такие действия могут привести? Как президент Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией? Учитывается ли национальные интересы Молдовы? Какой внешнеполитической стратегии следует придерживаться республике? Эти и другие вопросы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с муниципальным советником Кишинева, председателем Конгресса русских общин Валерием Клименко.
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в молдове, россия, валерий клименко, майя санду, внешняя политика, молдавско-российские отношения, видео

Как Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией

22:39 11.10.2021
293
© Sputnik
Ghenadie Vaculovschi - Sputnik Молдова
Геннадий Вакуловски
Все материалы
Муниципальный советник Кишинева рассказал о том, как на местном уровне сказались изменения в центральной власти.
Осенний политический сезон 2021 года продолжает держать в напряжении молдавское общество. Власти пытаются добиться изменений в системе прокуратуры, которые, по их мнению, нужны им для то, что они называют борьбой с коррупцией. За попыткой отстранить от должности генпрокурора Молдовы последовало задержание одного из его заместителей. Все эти и другие кадровые войны проходят на фоне острых проблем в сфере экономики, в социальной, экономической и энергетической сферах.
На что рассчитывает власть, ведя именно такую политику, и к чему такие действия могут привести? Как президент Майя Санду и ее команда выстраивают диалог с Россией? Учитывается ли национальные интересы Молдовы? Какой внешнеполитической стратегии следует придерживаться республике?
Эти и другие вопросы обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с муниципальным советником Кишинева, председателем Конгресса русских общин Валерием Клименко.
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