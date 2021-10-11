https://ru.sputnik.md/20211011/minzdrav-rf-odobril-ispytaniya-vaktsiny-kovivak-na-lyudyakh-starshe-60-let-45419020.html

Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

вакцину "КовиВак" испытают на людях старше 60 лет

2021-10-11T15:02+0300

2021-10-11T15:02+0300

2021-10-11T15:02+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает РИА Новости."Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.

https://ru.sputnik.md/20210705/kovivak-osobennosti-vaktsiny-ot-covid-19-tsentra-chumakova-35380216.html

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в мире, россия, вакцинация