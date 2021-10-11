Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211011/minzdrav-rf-odobril-ispytaniya-vaktsiny-kovivak-na-lyudyakh-starshe-60-let-45419020.html
Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
вакцину "КовиВак" испытают на людях старше 60 лет
2021-10-11T15:02+0300
2021-10-11T15:02+0300
коронавирус
в мире
россия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34124961_0:0:1114:628_1920x0_80_0_0_140e3c008e65c80747bac791dfe59a5c.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает РИА Новости."Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.
https://ru.sputnik.md/20210705/kovivak-osobennosti-vaktsiny-ot-covid-19-tsentra-chumakova-35380216.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34124961_0:0:1112:834_1920x0_80_0_0_9e388a94f917e4e51476e2a5233ae286.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, вакцинация

Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет

15:02 11.10.2021
196
© Sputnik / Chumakov research institute / Перейти в фотобанк3D-визуализация вакцины против коронавирусной инфекции "КовиВак" Центра имени Чумакова
3D-визуализация вакцины против коронавирусной инфекции КовиВак Центра имени Чумакова - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Chumakov research institute
/
Перейти в фотобанк
В исследовании примут участие более двух сотен добровольцев.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак" среди добровольцев старше 60 лет, следует из данных реестра разрешений на проведение клинических исследований, передает РИА Новости.
"Открытое сравнительное исследование переносимости, безопасности и иммуногенности препарата "КовиВак" (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) производства ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше",- говорится в реестре.
Сотрудники Центра имени Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - Sputnik Молдова, 1920, 05.07.2021
Коронавирус
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
5 июля, 20:41
323
Предполагается, что в исследовании примут участие 250 человек.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:25AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
15:02Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
14:47 Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
14:25В Италии бастуют транспортники
14:02Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС
13:50В Екатеринбурге тлеет торфяник: город затянуло смогом
13:20Аресты на юге Италии: 50 человек подозревают в причастности к мафии
13:00Молдавская память о московском ополчении
12:55В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
12:50В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
12:32Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:31Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
12:13В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
12:04Дорогой газ провоцирует рост цен на нефть
11:47День города Кишинева: где можно будет отметить праздник
11:31Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора
11:15Чебан: в Кишиневе задействуют последнюю больницу с профилем COVID-19
11:02Код Макрона: ковид-сертификат президента Франции попал в свободный доступ
10:35Газовый вопрос: когда станет известен итог переговоров в Петербурге
10:25В Кишиневе отопление будет, но не для всех: кому его включат