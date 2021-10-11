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Мир за сутки: победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
Мир за сутки: победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
2021-10-11T08:45+0300
2021-10-11T08:45+0300
2021-10-11T08:51+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Сборная Франции одержала волевую победу над командой Испании в финале Лиги наций УЕФА-2020/21, передает РИА Новости.Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой команды Дидье Демаша со счетом 2:1. Голами в составе триумфаторов отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80-я), у проигравших отличился Микел Оярсабаль (64-я).Ранее, в воскресенье, в Турине в матче за третье место сборная Италии обыграла команду Бельгии - 2:1.Сборная Франции стала вторым победителем в истории турнира, первый розыгрыш которого состоялся в сезоне-2018/19. Тогда победила сборная Португалии.Опоздал на самолет - и выжилЖитель Башкирии Александр Цывинский опоздал на самолет L-410, разбившийся в Татарстане, и остался в живых, пишут "Известия".Он не успел на рейс из-за телефонного звонка, который заставил молодого человека задержаться. Однако хеппи-энда не случилось: в злосчастном самолете все же полетел брат Александра - он, к сожалению, погиб."Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь", — рассказал Александр Цывинский порталу UFA1.RU.Насколько известно, Александр 4 октября отметил День рождения, и прыжок с парашютом был подарком ему на 18-летие.Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в шести километрах от города Мензелинска сразу после взлета. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу, в нем находились 22 человека — парашютисты и два члена экипажа, погибли 16 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").Врачи назвали среднюю продолжительность течения COVIDПациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь всего за пару суток, сообщили РИА Новости врачи Роспотребнадзора.Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной."В некоторых случаях симптомы осложнений остаются более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - добавила она.Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у невакцинированных.
https://ru.sputnik.md/20201118/moldova-v-lige-natsiy-nachali-veselo-s-kosovo-zakonchili-na-minore---s-tem-zhe-sopernikom-32553281.html
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в мире, франция, крушение, футбол, вакцинация
Мир за сутки: победители Лиги наций, кто родился в рубашке и сколько длится COVID
08:45 11.10.2021 (обновлено: 08:51 11.10.2021)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik.
Сборная Франции одержала волевую победу над командой Испании в финале Лиги наций УЕФА-2020/21, передает РИА Новости
.
Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась победой команды Дидье Демаша со счетом 2:1. Голами в составе триумфаторов отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80-я), у проигравших отличился Микел Оярсабаль (64-я).
Ранее, в воскресенье, в Турине в матче за третье место сборная Италии обыграла команду Бельгии - 2:1.
Сборная Франции стала вторым победителем в истории турнира, первый розыгрыш которого состоялся в сезоне-2018/19. Тогда победила сборная Португалии.
Опоздал на самолет - и выжил
Житель Башкирии Александр Цывинский опоздал на самолет L-410, разбившийся в Татарстане, и остался в живых, пишут "Известия"
.
Он не успел на рейс из-за телефонного звонка, который заставил молодого человека задержаться. Однако хеппи-энда не случилось: в злосчастном самолете все же полетел брат Александра - он, к сожалению, погиб.
"Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь", — рассказал Александр Цывинский порталу UFA1.RU
.
Насколько известно, Александр 4 октября отметил День рождения, и прыжок с парашютом был подарком ему на 18-летие.
Утром 10 октября легкомоторный самолет L-410 потерпел крушение в шести километрах от города Мензелинска сразу после взлета. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу, в нем находились 22 человека — парашютисты и два члена экипажа, погибли 16 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Врачи назвали среднюю продолжительность течения COVID
Пациенты болеют COVID-19 в среднем 11 дней, но некоторые могут выздороветь всего за пару суток, сообщили РИА Новости
врачи Роспотребнадзора.
Как пояснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, болезнь может длиться до 28 дней, при этом после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной.
"В некоторых случаях симптомы осложнений остаются более трех месяцев, до полугода, иногда дольше", - добавила она.
Младший научный сотрудник клинического отдела института, врач-терапевт Дарья Хавкина отметила, что длительность заболевания зависит от своевременности и правильности лечения, а также от особенностей организма.
Специалисты подчеркнули, что у вакцинированных продолжительность заболевания гораздо меньше, чем у невакцинированных.