https://ru.sputnik.md/20211011/moldavskaya-pamyat-o-moskovskom-opolchenii-45418666.html

Молдавская память о московском ополчении

Молдавская память о московском ополчении

Молдавская память о московском ополчении

2021-10-11T13:00+0300

2021-10-11T13:00+0300

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общество

кишинев

россия

молдова

москва

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. К 80-й годовщине битвы под Москвой в календаре памятных дат появился День памяти московского народного ополчения 1941 года – отмечается он 11 октября. Именно в эти дни, 80 лет назад, истекая кровью, войска Западного и Резервного фронтов начали прорыв из печально известного Вяземского котла. На главном направлении удара находились дивизии народного ополчения, сформированные в столице из числа москвичей-добровольцев. Среди участников тех драматических событий был и наш соотечественник, коренной москвич, в послевоенное время переехавший в Кишинев, ополченец 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района города Москвы, боец отдельного разведывательного батальона, Вадим Шимкевич.Готовя стремительный бросок на Москву, гитлеровские генералы резонно полагали, что советские войска достаточно взять в плотное кольцо окружения, чтобы поставить крест на их существовании. Как гласил европейский опыт ведения войны, деморализованные соединения, оказавшиеся в котле, долго не сопротивлялись и складывали оружие. Но война на востоке шла по другим правилам. Попавшие в окружение советские части, несмотря на отсутствие боеприпасов и продовольствия, не только не думали сдаваться в плен, но продолжали отчаянно атаковать нацеленные на Москву вражеские армии. В октябре 1941-го года вермахт решил ликвидировать окруженные под Вязьмой войска двух советских фронтов. Советское командование, в свою очередь, готовилось к прорыву. У села Богородицкое Вяземского района разыгралась невероятная по своему накалу битва. С трудом пробитую в немецкой обороне брешь удерживали разведчики отдельного разведывательного батальона 2-й дивизии, ценою своих жизней давая возможность прорваться своим боевым товарищам. Разведчик Шимкевич, после двух суток непрерывного боя, получил тяжелую контузию и оказался в немецком плену. Несколько побегов, угон на принудительные работы в Германию, застенки гестапо, и, наконец, филиал ада на земле – концентрационный лагерь Дахау. В апреле 1945 года американские войска извлекли из горы трупов живой скелет, который весил чуть более 30 килограммов. Родная мать не смогла бы узнать в нем красноармейца Вадима Шимкевича, 1923 года рождения.Все послевоенные годы Вадим Шимкевич хотел рассказать о той страшной трагедии под Вязьмой. В конце 1980-х годов он завершил работу над рукописью, но получил отказ в ее публикации. Лишь в 2008-м году в России увидела свет его книга "Судьба московского ополченца. Фронт. Окружение. Плен", дважды впоследствии переизданную.Пока позволяло здоровье, Вадим Шимкевич дважды в год ездил из Кишинева в Москву в канун Дня Победы, приезжая поклониться могилам боевых товарищей, навек оставшихся под Вязьмой. В 2017-м году Вадим Николаевич Шимкевич ушел из жизни. Потомки его боевых товарищей - московских ополченцев - передали молдавским поисковикам гильзу со священной землей с Богородицкого ратного поля. Она легла в основание памятника герою Великой Отечественной войны, установленному на кишиневском кладбище Святого Лазаря. Главный труд Вадима Шимкевича – исповедь ополченца, сегодня бережно хранится в кишиневских и московских библиотеках, храня память об известных и неизвестных героях битвы за Москву.

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Алексей Петрович https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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кишинев, россия, молдова, москва