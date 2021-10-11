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Молдавская память о московском ополчении
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© Photo : Алексей ПетровичБогороидцкое поле. Памятник 2-й дивизии народного ополчения
© Photo : Алексей Петрович
В российской столице впервые отмечают новую памятную дату – День московского народного ополчения. Помнят о героях-ополченцах и в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. К 80-й годовщине битвы под Москвой в календаре памятных дат появился День памяти московского народного ополчения 1941 года – отмечается он 11 октября. Именно в эти дни, 80 лет назад, истекая кровью, войска Западного и Резервного фронтов начали прорыв из печально известного Вяземского котла. На главном направлении удара находились дивизии народного ополчения, сформированные в столице из числа москвичей-добровольцев. Среди участников тех драматических событий был и наш соотечественник, коренной москвич, в послевоенное время переехавший в Кишинев, ополченец 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района города Москвы, боец отдельного разведывательного батальона, Вадим Шимкевич.
© Photo : Алексей ПетровичПоследнее интервью разведчика-ополченца
Последнее интервью разведчика-ополченца
© Photo : Алексей Петрович
Готовя стремительный бросок на Москву, гитлеровские генералы резонно полагали, что советские войска достаточно взять в плотное кольцо окружения, чтобы поставить крест на их существовании. Как гласил европейский опыт ведения войны, деморализованные соединения, оказавшиеся в котле, долго не сопротивлялись и складывали оружие. Но война на востоке шла по другим правилам. Попавшие в окружение советские части, несмотря на отсутствие боеприпасов и продовольствия, не только не думали сдаваться в плен, но продолжали отчаянно атаковать нацеленные на Москву вражеские армии. В октябре 1941-го года вермахт решил ликвидировать окруженные под Вязьмой войска двух советских фронтов. Советское командование, в свою очередь, готовилось к прорыву.
© Photo : Алексей ПетровичОполченец Шимкевич. 1945 год
Ополченец Шимкевич. 1945 год
© Photo : Алексей Петрович
У села Богородицкое Вяземского района разыгралась невероятная по своему накалу битва. С трудом пробитую в немецкой обороне брешь удерживали разведчики отдельного разведывательного батальона 2-й дивизии, ценою своих жизней давая возможность прорваться своим боевым товарищам. Разведчик Шимкевич, после двух суток непрерывного боя, получил тяжелую контузию и оказался в немецком плену. Несколько побегов, угон на принудительные работы в Германию, застенки гестапо, и, наконец, филиал ада на земле – концентрационный лагерь Дахау. В апреле 1945 года американские войска извлекли из горы трупов живой скелет, который весил чуть более 30 килограммов. Родная мать не смогла бы узнать в нем красноармейца Вадима Шимкевича, 1923 года рождения.
© Photo : Алексей ПетровичРатное поле России - Богородицкое поле
Ратное поле России - Богородицкое поле
© Photo : Алексей Петрович
Все послевоенные годы Вадим Шимкевич хотел рассказать о той страшной трагедии под Вязьмой. В конце 1980-х годов он завершил работу над рукописью, но получил отказ в ее публикации. Лишь в 2008-м году в России увидела свет его книга "Судьба московского ополченца. Фронт. Окружение. Плен", дважды впоследствии переизданную.
© Photo : Алексей ПетровичСвященную землю с Богородицкого поля на могилу героя привезли в Молдову поисковики
Священную землю с Богородицкого поля на могилу героя привезли в Молдову поисковики
© Photo : Алексей Петрович
Пока позволяло здоровье, Вадим Шимкевич дважды в год ездил из Кишинева в Москву в канун Дня Победы, приезжая поклониться могилам боевых товарищей, навек оставшихся под Вязьмой. В 2017-м году Вадим Николаевич Шимкевич ушел из жизни. Потомки его боевых товарищей - московских ополченцев - передали молдавским поисковикам гильзу со священной землей с Богородицкого ратного поля. Она легла в основание памятника герою Великой Отечественной войны, установленному на кишиневском кладбище Святого Лазаря. Главный труд Вадима Шимкевича – исповедь ополченца, сегодня бережно хранится в кишиневских и московских библиотеках, храня память об известных и неизвестных героях битвы за Москву.