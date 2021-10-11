https://ru.sputnik.md/20211011/moldavskie-proizvoditeli-sokratyat-zakupku-fruktov-bez-stabilnykh-postavok-gaza-45407341.html

Молдавские производители сократят закупку фруктов без стабильных поставок газа

Молдавские производители сократят закупку фруктов без стабильных поставок газа

Молдавские производители сократят закупку фруктов без стабильных поставок газа

2021-10-11T07:30+0300

2021-10-11T07:30+0300

2021-10-11T08:45+0300

экономика

в молдове

молдова

поставки газа

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Администраторы энергоемких производств агропродовольственной продукции, в частности яблочного концентрата, встревожены неясной ситуацией с поставками газа в Молдову. Об этом сообщает организация EastFruit.Как напомнили в EastFruit, такие данные были получены после того, как АО "Молдовагаз" призвало население Молдовы сократить количество потребляемого газа и по возможности перейти на альтернативное топливо из-за дефицита газа в системе.Как утверждают в Ассоциации производителей плодоовощных консервов, на которых ссылается EastFruit, на данный момент районные подразделения "Молдовагаза" не уведомили фабрики по производству яблочного концентрата о сокращении подачи газа.Тем не менее в контексте событий, происходящих на энергетическом рынке, и упомянутого заявления "Молдовагаза" менеджеры этих фабрик расценивают такую перспективу как "весьма вероятную".При этом отдельные консервные фабрики уже попытались закупить у предприятий лесного хозяйства дополнительные объемы древесного топлива и получили отказы в связи с тем, что по указанию госструктур дровами снабжают прежде всего население. Использование в качестве энергоресурсов дизельного топлива или мазута представители консервных фабрик считают вариантом еще более проблематичным.Некоторые производители считают, что переработчики скоропортящегося сельхозсырья должны быть включены в группу экономических субъектов, снабжаемых газом в первоочередном порядке и в достаточном количестве."Иначе сокращение закупок промышленных яблок - а согласно прогнозу из урожая-2021 в 600 тысяч тонн этих фруктов половина продукции годна лишь на переработку - может привести к очень серьезным экономическим последствиям для фермеров-садоводов и социальному взрыву", - пишет EastFruit. Дефицит газа в МолдовеНапомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.В связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа:

https://ru.sputnik.md/20211010/kakoy-mozhet-okazatsya-tsena-rossiyskiy-prirodnyy-gaz-moldova-45403842.html

https://ru.sputnik.md/20211008/spynu-o-peregovorakh-tsene-gaz-preodoleem-vmeste-slozhnuyu-situatsiyu-45371641.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, поставки газа