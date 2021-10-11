https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-i-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz--kakovy-shansy-sblizheniya-45402090.html

Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения

Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения

Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения

2021-10-11T08:30+0300

2021-10-11T08:30+0300

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Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.Молдова получила статус наблюдателя в этом союзе – каковы перспективы дальнейшего сотрудничества и интеграции? Обо всем этом расскажет директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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