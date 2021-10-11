https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-i-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz--kakovy-shansy-sblizheniya-45402090.html
Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения
Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения
Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения
2021-10-11T08:30+0300
2021-10-11T08:30+0300
2021-10-11T08:40+0300
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Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.Молдова получила статус наблюдателя в этом союзе – каковы перспективы дальнейшего сотрудничества и интеграции? Обо всем этом расскажет директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
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Сергей Цуркану
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молдова, интеграция, еаэс, видео
Молдова и Евразийский экономический союз – каковы шансы сближения
08:30 11.10.2021 (обновлено: 08:40 11.10.2021)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем перспективы сближения и интеграции Молдовы и ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики.
ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.
Молдова получила статус наблюдателя в этом союзе – каковы перспективы дальнейшего сотрудничества и интеграции? Обо всем этом расскажет директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.