https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-varianty-postavki-gaza-45428336.html

Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС

Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС

Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС

2021-10-11T17:17+0300

2021-10-11T17:17+0300

2021-10-11T17:24+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова рассматривает возможность покупки газа в Румынии, Украине и странах ЕС. Такое заявление сделал в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с представителями ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа. Как отметил Спыну, Молдова надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних условиях, но рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины."У правительства есть план для любого развития событий, он основывается на желании подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" по выгодным ценам, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Но мы также вовлечены в переговоры с партнерами по развитию, чтобы найти альтернативные способы поставки газа. Если мы дойдем до такого сценария, то ближайшие к нам рынки – это Россия, Румыния, Украина, Евросоюз", – заявил вице-премьер. Спыну добавил, что еще один альтернативный сценарий, который рассматривает правительство, – использование альтернативных источников энергии и при необходимости снижение потребления газа.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html

https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html

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в молдове, молдова, "газпром", поставки газа, андрей спыну