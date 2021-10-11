Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-varianty-postavki-gaza-45428336.html
Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС
Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС
Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС
2021-10-11T17:17+0300
2021-10-11T17:24+0300
общество
в молдове
молдова
"газпром"
поставки газа
андрей спыну
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/922/30/9223017_0:23:1025:599_1920x0_80_0_0_1ca8f9222d66156430600fd218968886.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова рассматривает возможность покупки газа в Румынии, Украине и странах ЕС. Такое заявление сделал в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с представителями ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа. Как отметил Спыну, Молдова надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних условиях, но рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины."У правительства есть план для любого развития событий, он основывается на желании подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" по выгодным ценам, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Но мы также вовлечены в переговоры с партнерами по развитию, чтобы найти альтернативные способы поставки газа. Если мы дойдем до такого сценария, то ближайшие к нам рынки – это Россия, Румыния, Украина, Евросоюз", – заявил вице-премьер. Спыну добавил, что еще один альтернативный сценарий, который рассматривает правительство, – использование альтернативных источников энергии и при необходимости снижение потребления газа.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html
https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/922/30/9223017_98:0:925:620_1920x0_80_0_0_f7faeb619286706773ba89ca5aac765c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, "газпром", поставки газа, андрей спыну

Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС

17:17 11.10.2021 (обновлено: 17:24 11.10.2021)
304
© Photo : Ministerul Economiei și InfrastructuriiГазопровод Яссы-Унгены
Газопровод Яссы-Унгены - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдавские власти надеются продлить контракт на поставку газа из России, но рассматривают и другие рынки этого ресурса.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова рассматривает возможность покупки газа в Румынии, Украине и странах ЕС. Такое заявление сделал в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на пресс-конференции по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с представителями ПАО "Газпром" о продлении контракта на поставку газа.
Как отметил Спыну, Молдова надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних условиях, но рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также с Украины.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Общество
Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
16:13
761
4
"У правительства есть план для любого развития событий, он основывается на желании подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" по выгодным ценам, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны. Но мы также вовлечены в переговоры с партнерами по развитию, чтобы найти альтернативные способы поставки газа. Если мы дойдем до такого сценария, то ближайшие к нам рынки – это Россия, Румыния, Украина, Евросоюз", – заявил вице-премьер.

Спыну добавил, что еще один альтернативный сценарий, который рассматривает правительство, – использование альтернативных источников энергии и при необходимости снижение потребления газа.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Общество
Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
17:00
266
010001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:47Как получить COVID-сертификат в Молдове
17:17Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС
17:00Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
16:43В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали
16:13Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
16:00Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
15:51Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
15:25AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
15:02Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
14:47Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
14:25В Италии бастуют транспортники
14:02Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС
13:50В Екатеринбурге тлеет торфяник: город затянуло смогом
13:20Аресты на юге Италии: 50 человек подозревают в причастности к мафии
13:00Молдавская память о московском ополчении
12:55В администрации президента Молдовы - новый генсекретарь
12:50В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
12:32Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:31Корабли ВМФ России выполнили ракетные пуски в Японском море
12:13В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению