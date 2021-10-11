https://ru.sputnik.md/20211011/novoe-podorozhanie-topliva-nare-opublikovalo-maksimalnye-tarify-45418239.html
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
2021-10-11T12:32+0300
2021-10-11T12:32+0300
2021-10-11T12:34+0300
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цены на топливо
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 12 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,19 лея.Цена на дизтопливо вырастет на восемь банов и составит 18,12 лея за литр.Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ
Новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало максимальные тарифы
12:32 11.10.2021 (обновлено: 12:34 11.10.2021)
Цены на топливо меняются каждый день, но не в пользу снижения. НАРЭ опубликовало максимальные тарифы на вторник.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные на 12 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на пять банов и достигнет 21,19 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на восемь банов и составит 18,12 лея за литр.
Напомним, со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.