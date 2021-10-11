https://ru.sputnik.md/20211011/novye-antikovidnye-mery-45434663.html
Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры
Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры
Без паспорта — никуда: приняты новые "антиковидные" меры
2021-10-11T19:55+0300
2021-10-11T19:55+0300
2021-10-11T19:56+0300
коронавирус
эпидемия
ограничения
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ) приняла новые меры, направленные на борьбу с эпидемией COVID-19.По решению комиссии на период действия чрезвычайного положения в здравоохранении все граждане, исключая несовершеннолетних, обязаны иметь при себе удостоверения личности, копию удостоверения или фотографию документа, удостоверяющего личность, когда они находятся в публичных местах, в том числе в общественном транспорте.Кроме того, была установлена модель цифрового сертификата, который выдается Минздравом через автоматизированную информационную систему "Регистр прививок против COVID-19" на основании данных, предоставленных медицинскими учреждениями. Сертификат COVID-19 можно будет получить через электронный портал certificate-covid.gov.md.Сертификат, выданный на территории другого государства, должен быть представлен на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. Для сертификатов, выданных на языках, отличных от упомянутых, они должны быть подтверждены официальным переводом на румынский или русский язык.Также по решению Национальной комиссии здравоохранения на въезде в Молдову при пересечении государственной границы необходимо будет заполнить эпидемиологическую карту в онлайн-формате. Документ заполняется не менее чем за 72 часа до въезда в Республику Молдова на странице fisa-covid.gov.md.При этом до 15 ноября 2021 года при пересечении границы лица, которые по объективным причинам не могут заполнить эпидемиологическую карту в онлайн-формате, могут сделать это на бумажном носителе.С полным списком новых ограничительных мер можно ознакомиться на сайте правительства.
https://ru.sputnik.md/20211011/skolko-vremeni-ucheniki-dolzhny-byt-karantine-posle-kontakta-45422738.html
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эпидемия, ограничения, в молдове, молдова
Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры
19:55 11.10.2021 (обновлено: 19:56 11.10.2021)
На заседании в понедельник приняты новые ограничительные меры по противодействию коронавирусной инфекции.
КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья (НЧКОЗ) приняла новые меры, направленные на борьбу с эпидемией COVID-19.
По решению комиссии на период действия чрезвычайного положения в здравоохранении все граждане, исключая несовершеннолетних, обязаны иметь при себе удостоверения личности, копию удостоверения или фотографию документа, удостоверяющего личность, когда они находятся в публичных местах, в том числе в общественном транспорте.
Кроме того, была установлена модель цифрового сертификата, который выдается Минздравом через автоматизированную информационную систему "Регистр прививок против COVID-19" на основании данных, предоставленных медицинскими учреждениями. Сертификат COVID-19 можно будет получить через электронный портал certificate-covid.gov.md
.
Сертификат, выданный на территории другого государства, должен быть представлен на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках. Для сертификатов, выданных на языках, отличных от упомянутых, они должны быть подтверждены официальным переводом на румынский или русский язык.
Также по решению Национальной комиссии здравоохранения на въезде в Молдову при пересечении государственной границы необходимо будет заполнить эпидемиологическую карту в онлайн-формате. Документ заполняется не менее чем за 72 часа до въезда в Республику Молдова на странице fisa-covid.gov.md
.
При этом до 15 ноября 2021 года при пересечении границы лица, которые по объективным причинам не могут заполнить эпидемиологическую карту в онлайн-формате, могут сделать это на бумажном носителе.
С полным списком новых ограничительных мер можно ознакомиться
на сайте правительства.