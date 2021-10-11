https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html

Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта

Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта

Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта

2021-10-11T21:12+0300

2021-10-11T21:12+0300

2021-10-11T21:12+0300

политика

газ

газпром

майя санду

наталья гаврилица

андрей спыну

колумнистика

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У жителей Молдовы есть опыт наблюдения за официальными лицами, которые сообщают, что с контрактом на поставку газа в страну все плохо. Бывало такое, и не раз. Премьеры и вице-премьеры в таких случаях сохраняют на лице выражение государственническое и даже героическое, с легким оттенком усталости от бессонных ночей.Но у вице-премьера Андрея Спыну, который вернулся с Газового форума в Санкт-Петербурге и рассказывал о ходе переговоров с "Газпромом", вид был просто растерянный.Октябрьская цена в 790 долларов за тысячу кубов газа "неоправданна и нереалистична" для Молдовы, заявил замглавы правительства. Еще вице-премьер сообщил, что не смог "по объективным причинам" встретиться в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Однако ему удалось встретиться с руководителем предприятия "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой.То есть, в здание "Газпрома" эмиссару правительства Гаврилицы пока проникнуть не удалось. Максимум, что получилось — это пообщаться с представителем руководства "Газпрома" на полях международного экономического форума. И это в ситуации, когда вопрос о продлении контракта, или о заключении нового договора на поставку газа, буквально повис в воздухе.Из всего, что говорил на пресс-конференции вице-премьер, в сухом остатке следующее. Цена на газ для Молдовы после октября — неизвестна. На каких условиях будет заключен контракт — неизвестно. На каком этапе находятся переговоры — неизвестно."Наберитесь терпения", — призвал вице-премьер с такой интонацией, будто на дворе не октябрь, а какой-нибудь июль, и до истечения контракта еще полно времени для детальных и вдумчивых дискуссий.Спыну повторил, что правительство Молдовы рассчитывает (и даже употребил слово "настаивает"), чтобы контракт был продлен на прежних условиях: летом — по ценам с привязкой к спотам, зимой — к нефтепродуктам. (По прикидкам правительства, это годовая цена в 240-280 долларов.) Однако не сказал ничего об аргументах, которыми кабмин рассчитывает оперировать на переговорах с "Газпромом". Не считать же аргументом слова "это нереалистичная цена".В целом то, что привез из Санкт-Петербурга вице-премьер не выглядит ни прорывом, ни сколько-нибудь серьезным прогрессом. Более того, звучат мнения, что необъяснимая задержка начала переговоров со стороны правительства Молдовы объясняется не столько экономическими, сколько политическими причинами.Ведущий аналитик Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что в переговорах могла быть затронута тема перехода на подачу голубого топлива в Молдову из "Турецкого потока". Однако Кишинев опасается реакции Украины, которая уже спровоцировала дипломатический скандал с Венгрией, когда Будапешт заключил с "Газпромом" долговременный контракт на поставку газа в обход Украины.Еще одним препятствием в переговорах на пути к взаимовыгодному соглашению может оказаться вопрос о газоснабжении Приднестровья. По мнению аналитика, в Кишиневе может возникнуть соблазн сыграть на важном для России вопросе об обеспечении Приднестровья топливом.В этом контексте начинает иначе выглядеть отказ президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы подключаться к процессу переговоров по газу. Санду еще в середине сентября заявила в телеэфире, что правительство не будет участвовать в переговорах по новой цене на газ для Молдовы. "По закону, за проведение переговоров отвечает "Молдовагаз" <...> Не думаю, что участие правительства или президента позволило бы снизить цену на газ. Стоимость газа будет зависеть от общемировых цен", — заявила президент в телеэфире. Наталья Гаврилица как верный соратник Майи Санду, полностью разделяющий политическую линию президента, также в переговорах не участвует.Трудно поверить, что первые лица государства могут быть настолько наивны (и не имеют в своем окружении квалифицированных специалистов), чтобы говорить о "исключительно рыночном" содержании газовых переговоров. Тот же Андрей Спыну, вернувшись из Санкт-Петербурга, подтвердил, что в повестку переговоров входят и другие стороны отношений Молдовы и "Газпрома". Прежде всего —темы исторических долгов за газ и внедрения Третьего энергетического пакета.Насколько далеко в этой ситуации может зайти нынешний газовый кризис — неясно. Спыну заверил, что переговоры продолжаются, и что перебоев ни с газом, ни с электроэнергией не будет. Однако вице-премьер правительства не в состоянии контролировать работу Кучурганской ГРЭС. А руководство крупнейшей электростанции региона, расположенной в Приднестровье, рассылает электрокомпаниям письма о возможных перебоях и даже полном отключении энергии из-за дефицита газа в сетях Молдовы.Тревожным выглядит и заявление Спыну о том, что правительство ведет консультации с партнерами по развитию, чтобы "найти альтернативные способы" выхода из ситуации и изучает "возможности для покупки газа на других рынках".Совершенно понятно, что никаких альтернатив поставкам российского газа у Молдовы нет. Вопрос этот регулярно поднимался последние лет двадцать, и никакой волшебник здесь до сих пор так ничего и не придумал.А известия о "поиске альтернатив" и заявления о подготовке правительством "программы поддержки уязвимых слоев населения", о чем вновь напомнил Спыну, звучат крайне тревожно, если не сказать — катастрофически. Жители Молдовы хорошо знают, чем может обернуться очередной призыв правительства затянуть пояса.

https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-varianty-postavki-gaza-45428336.html

https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html

https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html

https://ru.sputnik.md/20211011/gazprom-povysil-prognoz-sredney-eksportnoy-tseny-gaza-v-evropu-45410112.html

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газ, газпром, майя санду, наталья гаврилица, андрей спыну, колумнистика