https://ru.sputnik.md/20211011/pogodnye-rekordy-moldovy-11-oktyabrya-45406544.html

Погодные рекорды Молдовы 11 октября

Погодные рекорды Молдовы 11 октября

Погодные рекорды Молдовы 11 октября

2021-10-11T00:01+0300

2021-10-11T00:01+0300

2021-10-11T00:01+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/06/34282641_0:143:3073:1871_1920x0_80_0_0_75b7838fc5fd787d33b62afa6f1e6392.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, прогноз погоды