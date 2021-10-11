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Погодные рекорды Молдовы 11 октября
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
2021-10-11T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.
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в молдове, молдова, прогноз погоды

Погодные рекорды Молдовы 11 октября

00:01 11.10.2021
158
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.
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