https://ru.sputnik.md/20211011/pogodnye-rekordy-moldovy-11-oktyabrya-45406544.html
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
2021-10-11T00:01+0300
2021-10-11T00:01+0300
2021-10-11T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Погодные рекорды Молдовы 11 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 11 октября специалисты зафиксировали в середине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 11 октября 1949 года воздух охладился до -3,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали всего несколько лет назад. В этот день столбик термометра в тени поднялся до отметки в +25,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 11 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,8 градуса.