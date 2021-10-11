https://ru.sputnik.md/20211011/premiya-moldavskim-bortsam-ryngach-ciobanu-45431470.html
Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию
Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию
Власти Кишинева выдадут премию молдавским борцам Рынгач и Чобану
2021-10-11T18:45+0300
2021-10-11T18:45+0300
2021-10-11T18:52+0300
спорт
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
виктор чобану
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чКИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил молдавских борцов Ирину Рынгач и Виктора Чобану, которые завоевали золотые медали на чемпионате мира по борьбе в Осло. Также Чебан сообщил, что выступил с предложением выдать спортсменам денежную премию. Генпримар напомнил, что Рынгач и Чобану завоевали золото на чемпионате мира по борьбе в Осло. В финале в весовой категории 60 килограммов Чобану победил спортсмена из Кыргызстана Жоламана Шаршенбекова. Рынгач выступила в весовой категории до 65 килограммов. В финале она одержала победу над японской спортсменкой Мивой Морикаву. Как добавил Чебан, муниципалитет инвестирует в популяризацию спорта в учебных заведениях, поддерживает несколько спортивных чемпионатов и создает в столице инфраструктуру для любителей спорта.
https://ru.sputnik.md/20211009/moldavskiy-borets-vyigral-zoloto-chempionata-mira-oslo-45391419.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, виктор чобану
Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию
18:45 11.10.2021 (обновлено: 18:52 11.10.2021)
Столичные власти решили поощрить молдавских спортсменов-чемпионов за успехи на международных соревнованиях.
чКИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил молдавских борцов Ирину Рынгач и Виктора Чобану, которые завоевали золотые медали на чемпионате мира по борьбе в Осло.
Также Чебан сообщил, что выступил с предложением выдать спортсменам денежную премию.
"Поздравляю спортсменов-чемпионов, достойно представивших Молдову на мировой спортивной арене! Выступил с предложением в муниципальном совете Кишинева выделить из городского бюджета Виктору Чобану и Ирине Рынгач денежные премии в размере 100 тысяч леев каждому", – рассказал Чебан.
Генпримар напомнил, что Рынгач и Чобану завоевали золото на чемпионате мира по борьбе в Осло. В финале в весовой категории 60 килограммов Чобану победил спортсмена из Кыргызстана Жоламана Шаршенбекова. Рынгач выступила в весовой категории до 65 килограммов. В финале она одержала победу
над японской спортсменкой Мивой Морикаву.
Как добавил Чебан, муниципалитет инвестирует в популяризацию спорта в учебных заведениях, поддерживает несколько спортивных чемпионатов и создает в столице инфраструктуру для любителей спорта.