https://ru.sputnik.md/20211011/premiya-moldavskim-bortsam-ryngach-ciobanu-45431470.html

Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию

Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию

Власти Кишинева выдадут премию молдавским борцам Рынгач и Чобану

2021-10-11T18:45+0300

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спорт

в молдове

кишинев

ион чебан

молдова

виктор чобану

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чКИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан поздравил молдавских борцов Ирину Рынгач и Виктора Чобану, которые завоевали золотые медали на чемпионате мира по борьбе в Осло. Также Чебан сообщил, что выступил с предложением выдать спортсменам денежную премию. Генпримар напомнил, что Рынгач и Чобану завоевали золото на чемпионате мира по борьбе в Осло. В финале в весовой категории 60 килограммов Чобану победил спортсмена из Кыргызстана Жоламана Шаршенбекова. Рынгач выступила в весовой категории до 65 килограммов. В финале она одержала победу над японской спортсменкой Мивой Морикаву. Как добавил Чебан, муниципалитет инвестирует в популяризацию спорта в учебных заведениях, поддерживает несколько спортивных чемпионатов и создает в столице инфраструктуру для любителей спорта.

https://ru.sputnik.md/20211009/moldavskiy-borets-vyigral-zoloto-chempionata-mira-oslo-45391419.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, виктор чобану