https://ru.sputnik.md/20211011/pridnestrove-gospitali-45427209.html

В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали

В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали

В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали

2021-10-11T16:43+0300

2021-10-11T16:43+0300

2021-10-11T16:43+0300

коронавирус

в молдове

приднестровье

молдова

госпиталь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/02/33123995_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_8e5ada51616d42dc4ac841828414dccb.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.Сообщается, что на территории Левобережья в настоящее время функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%. При этом самой загруженной является рыбницкая: там осталось только три места. Слободзейская занята на 88%. Меньше всего людей в каменской – занята на 71%, это 53 человека.Сейчас к приему инфицированных пациентов готовят профилакторий "Тиротекс", а также Бендерский центр матери и ребенка. Новый стационар в Бендерах будет принимать детей с COVID-19 и их родителей со всей республики.Рост инфицирования коронавирусом в регионе составляет в среднем 10% в неделю. По данным оперштаба, всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 59 166 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 54 522 пациента, 1389 скончались.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html

приднестровье

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, приднестровье, молдова, госпиталь