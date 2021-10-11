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В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали
В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали
В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали
2021-10-11T16:43+0300
2021-10-11T16:43+0300
коронавирус
в молдове
приднестровье
молдова
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.Сообщается, что на территории Левобережья в настоящее время функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%. При этом самой загруженной является рыбницкая: там осталось только три места. Слободзейская занята на 88%. Меньше всего людей в каменской – занята на 71%, это 53 человека.Сейчас к приему инфицированных пациентов готовят профилакторий "Тиротекс", а также Бендерский центр матери и ребенка. Новый стационар в Бендерах будет принимать детей с COVID-19 и их родителей со всей республики.Рост инфицирования коронавирусом в регионе составляет в среднем 10% в неделю. По данным оперштаба, всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 59 166 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 54 522 пациента, 1389 скончались.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html
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в молдове, приднестровье, молдова, госпиталь

В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали

16:43 11.10.2021
181
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики / Борьба с COVID в Приднестровье
Борьба с COVID в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики /
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Оперштаб Приднестровья сообщил об открытии еще двух инфекционных госпиталей для приема пациентов с коронавирусом.

"Сейчас к приему инфицированных пациентов готовят профилакторий "Тиротекс", а также Центр матери и ребенка в Бендерах, который будет принимать детей с COVID-19 и их родителей со всей республики", – говорится в сообщении пресс-службы главы Приднестровья.

Сообщается, что на территории Левобережья в настоящее время функционируют семь госпиталей. Общая загруженность приднестровской сети коронавирусных больниц составляет 90%.
При этом самой загруженной является рыбницкая: там осталось только три места. Слободзейская занята на 88%. Меньше всего людей в каменской – занята на 71%, это 53 человека.
Ambulanta - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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Сейчас к приему инфицированных пациентов готовят профилакторий "Тиротекс", а также Бендерский центр матери и ребенка. Новый стационар в Бендерах будет принимать детей с COVID-19 и их родителей со всей республики.
Рост инфицирования коронавирусом в регионе составляет в среднем 10% в неделю. По данным оперштаба, всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 59 166 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 54 522 пациента, 1389 скончались.
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