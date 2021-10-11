https://ru.sputnik.md/20211011/prokurory-trebuyut-aresta-zamestitelya-genprokurora-45414671.html

Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора

Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора

Прокуроры требуют ареста заместителя генпрокурора

2021-10-11T11:31+0300

2021-10-11T11:31+0300

2021-10-11T11:45+0300

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Прокуроры, которые ведут дело заместителя генпрокурора Руслана Попова, попросили судей применить в отношении задержанного меру пресечения в виде предварительного ареста. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в понедельник. По данным ведомства, "в настоящее время ведется уголовное преследование, количество расследуемых дел постоянно увеличивается". Как отметили в Генпрокуратуре, отстраненный заместитель генпрокурора Руслан Попов был задержан 9 октября на 72 часа по уголовному делу о незаконном обогащении. Уголовное расследование по данному делу проводится группой прокуроров и следователей Антикоррупционной прокуратуры при поддержке Службы информации и безопасности.

https://ru.sputnik.md/20211009/zaderzhan-zamestitel-genprokurora-ruslan-popov-smi-45383248.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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