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Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора
Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора
Прокуроры требуют ареста заместителя генпрокурора
2021-10-11T11:31+0300
2021-10-11T11:45+0300
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генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Прокуроры, которые ведут дело заместителя генпрокурора Руслана Попова, попросили судей применить в отношении задержанного меру пресечения в виде предварительного ареста. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в понедельник. По данным ведомства, "в настоящее время ведется уголовное преследование, количество расследуемых дел постоянно увеличивается". Как отметили в Генпрокуратуре, отстраненный заместитель генпрокурора Руслан Попов был задержан 9 октября на 72 часа по уголовному делу о незаконном обогащении. Уголовное расследование по данному делу проводится группой прокуроров и следователей Антикоррупционной прокуратуры при поддержке Службы информации и безопасности.
https://ru.sputnik.md/20211009/zaderzhan-zamestitel-genprokurora-ruslan-popov-smi-45383248.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, арест

Служители Фемиды требуют ареста заместителя генпрокурора

11:31 11.10.2021 (обновлено: 11:45 11.10.2021)
311
© Photo : ProcurorPopov Ruslan
Popov Ruslan - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Photo : Procuror
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Прокуроры по делу требуют в отношении Руслана Попова меры пресечения в виде предварительного ареста.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Прокуроры, которые ведут дело заместителя генпрокурора Руслана Попова, попросили судей применить в отношении задержанного меру пресечения в виде предварительного ареста. Об этом сообщили в Генпрокуратуре в понедельник.
По данным ведомства, "в настоящее время ведется уголовное преследование, количество расследуемых дел постоянно увеличивается".
Как отметили в Генпрокуратуре, отстраненный заместитель генпрокурора Руслан Попов был задержан 9 октября на 72 часа по уголовному делу о незаконном обогащении.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 09.10.2021
Общество
Задержан заместитель генпрокурора Руслан Попов - СМИ
9 октября, 12:05
954
Уголовное расследование по данному делу проводится группой прокуроров и следователей Антикоррупционной прокуратуры при поддержке Службы информации и безопасности.
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