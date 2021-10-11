https://ru.sputnik.md/20211011/putin-merkel-markon-telefonnyy-razgovor-45436866.html
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
2021-10-11T20:42+0300
2021-10-11T20:42+0300
2021-10-11T20:42+0300
политика
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нормандская четверка
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В ходе разговора стороны обсудили "вызывающую озабоченность" пробуксовку процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидера трех стран отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.Учитывая непростое положение дел, складывающееся в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры трех стран приняли решение поручить своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки". Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, такие как борьба с терроризмом в африканских странах.
https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html
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в мире, россия, владимир путин, нормандская четверка, ангела меркель, эммануэль макрон
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили "вызывающую озабоченность" пробуксовку процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидера трех стран отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.
"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", – говорится в сообщении пресс-службы.
Учитывая непростое положение дел, складывающееся в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры трех стран приняли решение поручить своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки".
"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", – указано в сообщении.
Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, такие как борьба с терроризмом в африканских странах.