https://ru.sputnik.md/20211011/putin-merkel-markon-telefonnyy-razgovor-45436866.html

Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор

Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор

Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор

2021-10-11T20:42+0300

2021-10-11T20:42+0300

2021-10-11T20:42+0300

политика

в мире

россия

владимир путин

нормандская четверка

ангела меркель

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В ходе разговора стороны обсудили "вызывающую озабоченность" пробуксовку процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидера трех стран отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.Учитывая непростое положение дел, складывающееся в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры трех стран приняли решение поручить своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки". Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, такие как борьба с терроризмом в африканских странах.

https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html

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в мире, россия, владимир путин, нормандская четверка, ангела меркель, эммануэль макрон