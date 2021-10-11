Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211011/putin-merkel-markon-telefonnyy-razgovor-45436866.html
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
2021-10-11T20:42+0300
2021-10-11T20:42+0300
политика
в мире
россия
владимир путин
нормандская четверка
ангела меркель
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/02/34976090_0:13:3002:1702_1920x0_80_0_0_622bd4071f2f19d40d46eff581be5719.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.В ходе разговора стороны обсудили "вызывающую озабоченность" пробуксовку процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидера трех стран отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.Учитывая непростое положение дел, складывающееся в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры трех стран приняли решение поручить своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки". Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, такие как борьба с терроризмом в африканских странах.
https://ru.sputnik.md/20211006/putin-prokommentiroval-ideyu-uvelichit-postavki-gaza-cherez-ukrainu-45323523.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/02/34976090_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_8e41fa81c006b875adf6083874f38344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, владимир путин, нормандская четверка, ангела меркель, эммануэль макрон

Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор

20:42 11.10.2021
330
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу в понедельник вечером. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора стороны обсудили "вызывающую озабоченность" пробуксовку процесса разрешения внутриукраинского конфликта. Лидера трех стран отметили важность реализации Минских договоренностей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования.

"Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Учитывая непростое положение дел, складывающееся в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры трех стран приняли решение поручить своим внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки".

"Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", – указано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, такие как борьба с терроризмом в африканских странах.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. - Sputnik Молдова, 1920, 06.10.2021
Россия
Путин пообещал соблюдать обязательства по транзиту газа через Украину
6 октября, 21:15
392
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:41На Украину доставили оружие производства США: что дальше?
21:12Переговоры Молдовы по газу: пока ни цены, ни контракта
20:42Путин, Меркель и Маркон провели телефонный разговор
20:14Снова на коне: золотая статуя Ангелы Меркель установлена в Баварии
19:55Без паспорта — никуда: приняты новые антиковидные меры
19:28Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:14Из глубины веков: в Израиле обнаружили винодельню возрастом 1500 лет
18:45Внеплановые призовые: чемпионы мира из Молдовы получат серьезную денежную премию
18:16"Цифровой Ленин": в Гагаузии составляют 3D-модели туристических объектов
17:47Как получить COVID-сертификат в Молдове
17:17Молдова рассматривает варианты поставки газа из Румынии, Украины и стран ЕС
17:00Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
16:43В Приднестровье к приему пациентов подготовлены дополнительные COVID-госпитали
16:13Был ли продлен контракт с "Газпромом": что будет с поставками газа в Молдову
16:00Будет ли газ: брифинг Андрея Спыну по итогам переговоров с "Газпромом"
15:51Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
15:25AstraZeneca открывает в Китае исследовательский центр
15:02Минздрав РФ одобрил испытания вакцины "КовиВак" на людях старше 60 лет
14:47Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
14:25В Италии бастуют транспортники