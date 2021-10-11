https://ru.sputnik.md/20211011/rastet-chislo-zhiteley-polshi-dopuskayuschikh-vykhod-strany-iz-es-45417662.html

Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС

Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС

Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС

2021-10-11T14:02+0300

2021-10-11T14:02+0300

2021-10-11T14:02+0300

политика

в мире

польша

европейский союз

брексит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0b/45417500_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d1b2b9c3c67eb8859baa1aeeeb23bcd1.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. За месяц число поляков, считающих реальным выход Польши из ЕС, возросло на треть – с 30 до 42%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией United Surveys, их цитирует РИА Новости.Опрос был проведен сразу после решения Конституционного суда страны о превосходстве польской Конституции над правом ЕС.По данным опроса, резко увеличилось число поляков, которые считают Polexit реальным. Этого мнения придерживаются 42,8% опрошенных. В сентябре такой исход реальным считали почти 30% респондентов.Из тех, кто считает реальным выход Польши из ЕС, 15% выбрали ответ "определенно да" и 27,8% - "скорее да".Противоположного мнения придерживаются 48,2% респондентов (20,1% выбрали ответ "скорее нет" и 28,1% - "определенно нет").Мнения по этому вопросу нет у 9% участников исследования. Для сравнения: в опросе от 10 сентября выход Польши из ЕС реальным считали 29,7% респондентов. Противоположного мнения были 57,2%.Про решение Конституционного суда знают 76,2% опрошенных жителей Польши, свидетельствует исследование. 21,2% оценили его "определенно хорошо" и 7,7% - как "скорее хорошо". Мнения по этому вопросу не имеют 15,1% опрошенных, а нейтральную позицию высказали 12,5%.Критично к решению КС подошли 43,4% опрошенных (34,7% выбрали ответ "решительно плохо", а 8,7% - "скорее плохо").Опрос был проведен 8 октября методом CATI (computer assisted telephone interview). В нем приняли участие 1000 человек.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже выступили как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.

https://ru.sputnik.md/20211008/varshave-protestuyut-resheniya-ks-o-verkhovenstve-konstitutsii-45362815.html

польша

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, польша, европейский союз, брексит