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Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС
Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС
Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС
2021-10-11T14:02+0300
2021-10-11T14:02+0300
политика
в мире
польша
европейский союз
брексит
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. За месяц число поляков, считающих реальным выход Польши из ЕС, возросло на треть – с 30 до 42%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией United Surveys, их цитирует РИА Новости.Опрос был проведен сразу после решения Конституционного суда страны о превосходстве польской Конституции над правом ЕС.По данным опроса, резко увеличилось число поляков, которые считают Polexit реальным. Этого мнения придерживаются 42,8% опрошенных. В сентябре такой исход реальным считали почти 30% респондентов.Из тех, кто считает реальным выход Польши из ЕС, 15% выбрали ответ "определенно да" и 27,8% - "скорее да".Противоположного мнения придерживаются 48,2% респондентов (20,1% выбрали ответ "скорее нет" и 28,1% - "определенно нет").Мнения по этому вопросу нет у 9% участников исследования. Для сравнения: в опросе от 10 сентября выход Польши из ЕС реальным считали 29,7% респондентов. Противоположного мнения были 57,2%.Про решение Конституционного суда знают 76,2% опрошенных жителей Польши, свидетельствует исследование. 21,2% оценили его "определенно хорошо" и 7,7% - как "скорее хорошо". Мнения по этому вопросу не имеют 15,1% опрошенных, а нейтральную позицию высказали 12,5%.Критично к решению КС подошли 43,4% опрошенных (34,7% выбрали ответ "решительно плохо", а 8,7% - "скорее плохо").Опрос был проведен 8 октября методом CATI (computer assisted telephone interview). В нем приняли участие 1000 человек.Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже выступили как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
https://ru.sputnik.md/20211008/varshave-protestuyut-resheniya-ks-o-verkhovenstve-konstitutsii-45362815.html
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в мире, польша, европейский союз, брексит

Растет число жителей Польши, допускающих выход страны из ЕС

14:02 11.10.2021
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнтиправительственный митинг в Варшаве
Антиправительственный митинг в Варшаве - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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На минувшей неделе КС Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством ЕС.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. За месяц число поляков, считающих реальным выход Польши из ЕС, возросло на треть – с 30 до 42%, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией United Surveys, их цитирует РИА Новости.

Опрос был проведен сразу после решения Конституционного суда страны о превосходстве польской Конституции над правом ЕС.
По данным опроса, резко увеличилось число поляков, которые считают Polexit реальным. Этого мнения придерживаются 42,8% опрошенных. В сентябре такой исход реальным считали почти 30% респондентов.
Из тех, кто считает реальным выход Польши из ЕС, 15% выбрали ответ "определенно да" и 27,8% - "скорее да".
Противоположного мнения придерживаются 48,2% респондентов (20,1% выбрали ответ "скорее нет" и 28,1% - "определенно нет").

Мнения по этому вопросу нет у 9% участников исследования. Для сравнения: в опросе от 10 сентября выход Польши из ЕС реальным считали 29,7% респондентов. Противоположного мнения были 57,2%.
Poland: Protesters demonstrate after Polish highest court says EU laws are unconstitutional - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
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Зачем в Варшаве вышли на протест: что решил КС и причем тут Брексит
8 октября, 17:01
282
Про решение Конституционного суда знают 76,2% опрошенных жителей Польши, свидетельствует исследование. 21,2% оценили его "определенно хорошо" и 7,7% - как "скорее хорошо". Мнения по этому вопросу не имеют 15,1% опрошенных, а нейтральную позицию высказали 12,5%.
Критично к решению КС подошли 43,4% опрошенных (34,7% выбрали ответ "решительно плохо", а 8,7% - "скорее плохо").

Опрос был проведен 8 октября методом CATI (computer assisted telephone interview). В нем приняли участие 1000 человек.

Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство Конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения уже выступили как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
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