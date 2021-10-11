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Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Директор Центра европейско-азиатских исследований рассказал об особенностях бизнеса, его ориентированности и транзитных экспортных возможностях выхода на рынки Европы.
2021-10-11T09:00+0300
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Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Определенной технологии или схемы взаимодействия между российским и молдавским бизнесом нет, так как у каждого есть свои особенности, которые стоит учитывать, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.В заключение Русаков отметил, что говорил о бизнес-сотрудничестве с российскими предпринимателями, а также с молдавскими экспертами. Он напомнил, что для развития бизнеса между Россией и Молдовой в современном мире стоит учитывать специфические социально-экономические условия, вызванные ковид-ограничениями.
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Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове

09:00 11.10.2021 (обновлено: 09:03 11.10.2021)
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Радио
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Директор Центра европейско-азиатских исследований рассказал об особенностях бизнеса, его ориентированности и транзитных экспортных возможностях выхода на рынки Европы.
Определенной технологии или схемы взаимодействия между российским и молдавским бизнесом нет, так как у каждого есть свои особенности, которые стоит учитывать, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

"Это подойдет для малого и среднего бизнеса Российской Федерации, который ориентирован на экспорт в Европу и не находится под санкциями в России. Здесь речь идет о бизнесе с определенной нишевой нацеленностью, хотя эта идея каждый раз требует унификации. К примеру, специальные палеты, которые производит деревообрабатывающий бизнес, который не имеет отношения к государству, экспорт строительных смесей. Сюда также входит бескарбонная энергетика Евросоюза и транзитные экспортные возможности, которые могут предоставить выход в Европу с беспошлинным режимом, и так далее – все это представляет интерес для изучения", - считает эксперт.

В заключение Русаков отметил, что говорил о бизнес-сотрудничестве с российскими предпринимателями, а также с молдавскими экспертами. Он напомнил, что для развития бизнеса между Россией и Молдовой в современном мире стоит учитывать специфические социально-экономические условия, вызванные ковид-ограничениями.
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