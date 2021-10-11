https://ru.sputnik.md/20211011/rusakov-biznes-rossii-zainteresovan-v-moldove-45359013.html
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Директор Центра европейско-азиатских исследований рассказал об особенностях бизнеса, его ориентированности и транзитных экспортных возможностях выхода на рынки Европы.
2021-10-11T09:00+0300
2021-10-11T09:00+0300
2021-10-11T09:03+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45359318_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_99a16af84f5ad3d874de5ea6dcc9a8de.jpg
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
Определенной технологии или схемы взаимодействия между российским и молдавским бизнесом нет, так как у каждого есть свои особенности, которые стоит учитывать, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политтехнолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.В заключение Русаков отметил, что говорил о бизнес-сотрудничестве с российскими предпринимателями, а также с молдавскими экспертами. Он напомнил, что для развития бизнеса между Россией и Молдовой в современном мире стоит учитывать специфические социально-экономические условия, вызванные ковид-ограничениями.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/08/45359318_5:0:726:541_1920x0_80_0_0_da3231fd4f87b4778021b8f19a8a8c11.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове
Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове
09:00 11.10.2021 (обновлено: 09:03 11.10.2021)
Директор Центра европейско-азиатских исследований рассказал об особенностях бизнеса, его ориентированности и транзитных экспортных возможностях выхода на рынки Европы.
Определенной технологии или схемы взаимодействия между российским и молдавским бизнесом нет, так как у каждого есть свои особенности, которые стоит учитывать, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
политтехнолог и директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
"Это подойдет для малого и среднего бизнеса Российской Федерации, который ориентирован на экспорт в Европу и не находится под санкциями в России. Здесь речь идет о бизнесе с определенной нишевой нацеленностью, хотя эта идея каждый раз требует унификации. К примеру, специальные палеты, которые производит деревообрабатывающий бизнес, который не имеет отношения к государству, экспорт строительных смесей. Сюда также входит бескарбонная энергетика Евросоюза и транзитные экспортные возможности, которые могут предоставить выход в Европу с беспошлинным режимом, и так далее – все это представляет интерес для изучения", - считает эксперт.
В заключение Русаков отметил, что говорил о бизнес-сотрудничестве с российскими предпринимателями, а также с молдавскими экспертами. Он напомнил, что для развития бизнеса между Россией и Молдовой в современном мире стоит учитывать специфические социально-экономические условия, вызванные ковид-ограничениями.