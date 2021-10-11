Русаков: бизнес России заинтересован в Молдове

"Это подойдет для малого и среднего бизнеса Российской Федерации, который ориентирован на экспорт в Европу и не находится под санкциями в России. Здесь речь идет о бизнесе с определенной нишевой нацеленностью, хотя эта идея каждый раз требует унификации. К примеру, специальные палеты, которые производит деревообрабатывающий бизнес, который не имеет отношения к государству, экспорт строительных смесей. Сюда также входит бескарбонная энергетика Евросоюза и транзитные экспортные возможности, которые могут предоставить выход в Европу с беспошлинным режимом, и так далее – все это представляет интерес для изучения", - считает эксперт.