https://ru.sputnik.md/20211011/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kogda-otstupyat-nochnye-zamorozki-45406799.html
Самый точный прогноз погоды: когда отступят ночные заморозки
Самый точный прогноз погоды: когда отступят ночные заморозки
Самый точный прогноз погоды 11 12 13 октября Gismeteo
2021-10-11T07:00+0300
2021-10-11T07:00+0300
2021-10-11T07:00+0300
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -2.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.12 октября возможны слабые дожди, в стране похолодает. Днем от +8 до +13 градусов, а ночью +2... +7, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни. Праздники и народные приметыНародный календарь сегодня вспоминает Илью Муромца. Этот день считался несчастливым. Люди пытались без особой надобности не покидать свои дома, потому что верили, что 11 октября их легко могут сглазить.Крестьяне старались в этот день не есть никаких ягод, ведь были убеждены, что за три дня до праздника Ильи на них плюет сам дьявол, и поэтому они могут вызвать серьезные болезни. День обычно посвящали домашним делам, однако подметать и выносить сор из избы было запрещено.
https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: когда отступят ночные заморозки
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов, местами до -2.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 октября: ночью – от +3 до +5, днем – от +11 до +13.
12 октября возможны слабые дожди, в стране похолодает. Днем от +8 до +13 градусов, а ночью +2... +7, заморозков не прогнозируют на ближайшие дни.
Праздники и народные приметы
Народный календарь сегодня вспоминает Илью Муромца. Этот день считался несчастливым. Люди пытались без особой надобности не покидать свои дома, потому что верили, что 11 октября их легко могут сглазить.
Крестьяне старались в этот день не есть никаких ягод, ведь были убеждены, что за три дня до праздника Ильи на них плюет сам дьявол, и поэтому они могут вызвать серьезные болезни. День обычно посвящали домашним делам, однако подметать и выносить сор из избы было запрещено.