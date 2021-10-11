https://ru.sputnik.md/20211011/sertifikat-covid-moldova-45428734.html

Как получить COVID-сертификат в Молдове

Как получить COVID-сертификат в Молдове

Как получить COVID-сертификат в Молдове

2021-10-11T17:47+0300

2021-10-11T17:47+0300

2021-10-11T17:55+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

юрие цуркану

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, будут изменены. Об этом сообщил вице-премьер по диджитализации. По его словам, это необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими. Цуркану рассказал, что правительство обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран - членов Европейского союза. В то же время вице-премьер отметил, что сертификаты, выданные в Молдове, даже в нынешнем формате принимают некоторые европейские страны.Как объяснил Цуркану, обновленные сертификаты станут доступны для скачивания с 15 октября на сайте certificate-covid.gov.md. В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию. Как добавила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, на территории Молдовы COVID-сертификатом может считаться любой из следующих документов: справка о прохождении вакцинации (действительно через 14 дней после второй дозы), отрицательный тест на коронавирус или тест на антитела.Николаеску подчеркнула, что любой из упомянутых тестов должен быть сделан в лаборатории частного или общественного медучреждения, то есть экспресс-тест на антитела будет негодным.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html

https://ru.sputnik.md/20211011/testy-sertifikat-covid-moldova-45424794.html

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в молдове, молдова, вакцинация, юрие цуркану