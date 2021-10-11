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Как получить COVID-сертификат в Молдове
Как получить COVID-сертификат в Молдове
Как получить COVID-сертификат в Молдове
2021-10-11T17:47+0300
2021-10-11T17:55+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
юрие цуркану
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, будут изменены. Об этом сообщил вице-премьер по диджитализации. По его словам, это необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими. Цуркану рассказал, что правительство обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран - членов Европейского союза. В то же время вице-премьер отметил, что сертификаты, выданные в Молдове, даже в нынешнем формате принимают некоторые европейские страны.Как объяснил Цуркану, обновленные сертификаты станут доступны для скачивания с 15 октября на сайте certificate-covid.gov.md. В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию. Как добавила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, на территории Молдовы COVID-сертификатом может считаться любой из следующих документов: справка о прохождении вакцинации (действительно через 14 дней после второй дозы), отрицательный тест на коронавирус или тест на антитела.Николаеску подчеркнула, что любой из упомянутых тестов должен быть сделан в лаборатории частного или общественного медучреждения, то есть экспресс-тест на антитела будет негодным.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-zadeystvuyut-poslednyuyu-bolnitsu-profilem-covid-19-45414292.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вакцинация, юрие цуркану

Как получить COVID-сертификат в Молдове

17:47 11.10.2021 (обновлено: 17:55 11.10.2021)
81
© ANDREAS SOLAROCOVID-сертификат
COVID-сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© ANDREAS SOLARO
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Власти объявили о внесении изменений в сертификаты COVID-19, выданные в Молдове.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Начиная с 15 октября сертификаты COVID-19, выдаваемые в Молдове, будут изменены. Об этом сообщил вице-премьер по диджитализации.
По его словам, это необходимо, чтобы молдавские сертификаты стали совместимы с европейскими.
Цуркану рассказал, что правительство обратилось в Европейскую комиссию с просьбой о признании молдавских сертификатов за границей, так же как и соответствующих документов стран - членов Европейского союза.
Ambulanta - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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В то же время вице-премьер отметил, что сертификаты, выданные в Молдове, даже в нынешнем формате принимают некоторые европейские страны.
Как объяснил Цуркану, обновленные сертификаты станут доступны для скачивания с 15 октября на сайте certificate-covid.gov.md. В этом документе будет указано, что человек перенес коронавирус или прошел вакцинацию.

"В настоящее время мы находимся в процессе технического тестирования платформы. Действительные сертификаты отмечены зеленым цветом, платформа также будет выявлять поддельные COVID-сертификаты", – уточнил вице-премьер.

Как добавила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску, на территории Молдовы COVID-сертификатом может считаться любой из следующих документов: справка о прохождении вакцинации (действительно через 14 дней после второй дозы), отрицательный тест на коронавирус или тест на антитела.
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Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
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Николаеску подчеркнула, что любой из упомянутых тестов должен быть сделан в лаборатории частного или общественного медучреждения, то есть экспресс-тест на антитела будет негодным.
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