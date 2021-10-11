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Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти
Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти
Историк оценил возможный выход Молдовы из СНГ, рассказав, чем это обернется для граждан страны и в какую позицию ставят Молдову заявления Майи Санду о... 11.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-11T08:00+0300
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Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти
Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти
"Я думаю, что до этого не дойдет, потому что это будет величайшей глупостью и разрывом многих молдавско-российских соглашений. Это по большому счету конец Молдове с экономической точки зрения на 100 процентов, а политический суверенитет без экономики ничего не значит. Эта глупость высочайшей степени прежде всего ударит по простым людям, передвижению и работе", - заявил в эфире студии Sputnik Молдова историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.По мнению Шаповалова, к Молдове относятся иначе до тех пор, пока она является членом СНГ. Другое дело, что нынешнее молдавское руководство, как и демократы Владимира Плахотнюка задним местом поворачивались к России, а после этого ждали от нее чего-то хорошего. Стоит помнить, что любые личные отношения между людьми, а также политические отношения между государствами – это улица с двусторонним, а никак не с односторонним движением."Майя Санду постоянно говорит о прагматичной - в интересах Молдовы - политике по отношению к Российской Федерации. Почему она не заявляет такого, говоря о Германии, Европейском союзе или США? Там у Молдовы нет прагматичной политики? Да нет, она уже давно выполняет указания сверху. Она сидит на грантах и кредитах и не является самостоятельной. О чем здесь можно говорить? Здесь у них прагматичная политика, а там - все, что скажут - под козырек", - заключил политолог.
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Валентина Топоривская
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Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти

08:00 11.10.2021 (обновлено: 08:42 11.10.2021)
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Шаповалов: выйдет ли Молдова из СНГ при новой власти
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Историк оценил возможный выход Молдовы из СНГ, рассказав, чем это обернется для граждан страны и в какую позицию ставят Молдову заявления Майи Санду о прагматичной политике с Российской Федерацией.
"Я думаю, что до этого не дойдет, потому что это будет величайшей глупостью и разрывом многих молдавско-российских соглашений. Это по большому счету конец Молдове с экономической точки зрения на 100 процентов, а политический суверенитет без экономики ничего не значит. Эта глупость высочайшей степени прежде всего ударит по простым людям, передвижению и работе", - заявил в эфире студии Sputnik Молдова историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.
По мнению Шаповалова, к Молдове относятся иначе до тех пор, пока она является членом СНГ. Другое дело, что нынешнее молдавское руководство, как и демократы Владимира Плахотнюка задним местом поворачивались к России, а после этого ждали от нее чего-то хорошего.
Стоит помнить, что любые личные отношения между людьми, а также политические отношения между государствами – это улица с двусторонним, а никак не с односторонним движением.
"Майя Санду постоянно говорит о прагматичной - в интересах Молдовы - политике по отношению к Российской Федерации. Почему она не заявляет такого, говоря о Германии, Европейском союзе или США? Там у Молдовы нет прагматичной политики? Да нет, она уже давно выполняет указания сверху. Она сидит на грантах и кредитах и не является самостоятельной. О чем здесь можно говорить? Здесь у них прагматичная политика, а там - все, что скажут - под козырек", - заключил политолог.
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