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Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
Как долго ученики и студенты обязаны быть на карантине
2021-10-11T14:47+0300
2021-10-11T15:06+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Школьники и студенты больше не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.Решение по этому поводу было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Новые правила представила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, по состоянию на 8 октября в Молдове на карантине было около 11 тысяч школьников и студентов. Как пояснила госсекретарь, если отрицательный результат теста предоставлен не будет, учащихся обяжут остаться на карантине.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин

14:47 11.10.2021 (обновлено: 15:06 11.10.2021)
293
© Pixabay / takenUne école
Une école - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Pixabay / taken
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Власти назвали условие, при котором школьники и студенты не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с инфицированным коронавирусом.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Школьники и студенты больше не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.
Решение по этому поводу было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Новые правила представила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
По ее словам, по состоянию на 8 октября в Молдове на карантине было около 11 тысяч школьников и студентов.

"Карантин с ученика может быть снят спустя неделю, если будет представлен отрицательный тест на коронавирус. Эти учащиеся смогут вернуться на занятия с физическим присутствием", - добавила Николаеску.

Medic - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Коронавирус
В Кишиневе могут объявить ЧП в связи с пандемией
24 сентября, 19:48
496
Как пояснила госсекретарь, если отрицательный результат теста предоставлен не будет, учащихся обяжут остаться на карантине.
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