https://ru.sputnik.md/20211011/skolko-vremeni-ucheniki-dolzhny-byt-karantine-posle-kontakta-45422738.html

Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин

Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин

Как долго ученики и студенты обязаны быть на карантине

2021-10-11T14:47+0300

2021-10-11T14:47+0300

2021-10-11T15:06+0300

коронавирус

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Школьники и студенты больше не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.Решение по этому поводу было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Новые правила представила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, по состоянию на 8 октября в Молдове на карантине было около 11 тысяч школьников и студентов. Как пояснила госсекретарь, если отрицательный результат теста предоставлен не будет, учащихся обяжут остаться на карантине.

https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html

молдова

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в молдове, молдова