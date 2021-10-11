https://ru.sputnik.md/20211011/skolko-vremeni-ucheniki-dolzhny-byt-karantine-posle-kontakta-45422738.html
Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
Как долго ученики и студенты обязаны быть на карантине
2021-10-11T14:47+0300
2021-10-11T14:47+0300
2021-10-11T15:06+0300
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Школьники и студенты больше не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.Решение по этому поводу было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Новые правила представила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. По ее словам, по состоянию на 8 октября в Молдове на карантине было около 11 тысяч школьников и студентов. Как пояснила госсекретарь, если отрицательный результат теста предоставлен не будет, учащихся обяжут остаться на карантине.
https://ru.sputnik.md/20210924/kishinev-mogut-obyavit-chp-svyazi-pandemiey-45029723.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова
Названо условие, при котором учащиеся не обязаны соблюдать 14-дневный карантин
14:47 11.10.2021 (обновлено: 15:06 11.10.2021)
Власти назвали условие, при котором школьники и студенты не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с инфицированным коронавирусом.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Школьники и студенты больше не должны будут находиться на карантине 14 дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.
Решение по этому поводу было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). Новые правила представила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.
По ее словам, по состоянию на 8 октября в Молдове на карантине было около 11 тысяч школьников и студентов.
"Карантин с ученика может быть снят спустя неделю, если будет представлен отрицательный тест на коронавирус. Эти учащиеся смогут вернуться на занятия с физическим присутствием", - добавила Николаеску.
Как пояснила госсекретарь, если отрицательный результат теста предоставлен не будет, учащихся обяжут остаться на карантине.