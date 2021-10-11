https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html

Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии

Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии

Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии

2021-10-11T17:00+0300

2021-10-11T17:00+0300

2021-10-11T17:47+0300

общество

в молдове

молдова

"газпром"

поставки газа

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова не столкнется с дефицитом газа или электроэнергии, заявил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По словам вице-премьера, на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге он обсудил с директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой увеличение поставок голубого топлива в Молдову, чтобы обеспечить потребителей в том числе и электричеством. Как отметил Спыну, вероятность дефицита электроэнергии стала объектом активных общественных дискуссий в последние дни. Напомним, ранее появилась информация, что молдавская ГРЭС сократит поставки электроэнергии для правого берега Днестра, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября. "Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе, который представили в МГРЭС.Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.Ранее в связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.

https://ru.sputnik.md/20211007/slusar-moldova-v-blizhayshie-dni-mozhet-stolknutsya-s-defitsitom-elektroenergii-45336131.html

https://ru.sputnik.md/20211011/kontrakt-gazprom-postavki-gaza-moldova-45425715.html

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в молдове, молдова, "газпром", поставки газа, андрей спыну