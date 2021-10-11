https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html
Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
2021-10-11T17:00+0300
2021-10-11T17:00+0300
2021-10-11T17:47+0300
общество
в молдове
молдова
"газпром"
поставки газа
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова не столкнется с дефицитом газа или электроэнергии, заявил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. По словам вице-премьера, на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге он обсудил с директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой увеличение поставок голубого топлива в Молдову, чтобы обеспечить потребителей в том числе и электричеством. Как отметил Спыну, вероятность дефицита электроэнергии стала объектом активных общественных дискуссий в последние дни. Напомним, ранее появилась информация, что молдавская ГРЭС сократит поставки электроэнергии для правого берега Днестра, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября. "Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе, который представили в МГРЭС.Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.Ранее в связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.
https://ru.sputnik.md/20211007/slusar-moldova-v-blizhayshie-dni-mozhet-stolknutsya-s-defitsitom-elektroenergii-45336131.html
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в молдове, молдова, "газпром", поставки газа, андрей спыну
Спыну прокомментировал возможный дефицит газа и электроэнергии
17:00 11.10.2021 (обновлено: 17:47 11.10.2021)
Вероятность дефицита электроэнергии в Молдове стала объектом активных общественных дискуссий в последние дни. Вице-премьер рассказал, ждет ли страну кризис.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Молдова не столкнется с дефицитом газа или электроэнергии, заявил на пресс-конференции в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
По словам вице-премьера, на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге он обсудил с директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой увеличение поставок голубого топлива в Молдову, чтобы обеспечить потребителей в том числе и электричеством.
Как отметил Спыну, вероятность дефицита электроэнергии стала объектом активных общественных дискуссий в последние дни.
"Я убедился, что такого не произойдет. Имею в виду электричество, которое будет поставляться, несмотря на разные опасения. У нас не будет кризисной ситуации. В настоящее время нет повода для беспокойства", – пояснил Спыну.
Напомним, ранее появилась информация, что молдавская ГРЭС сократит поставки электроэнергии для правого берега Днестра, если вопрос с поставками газа не будет решен до 10 октября.
"Указанное обстоятельство, как утверждается в документе, приводит к сокращению поставок газа для выработки электроэнергии. В случае неразрешения данного вопроса между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" до 10 октября с 11 октября ЗАО "Молдавская ГРЭС" будет вынуждено пропорционально сократить поставки электроэнергии по договору №112 от 30.03.2021", - говорится в документе, который представили в МГРЭС.
Напомним, 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый объем ПАО "Газпром" Молдове, что привело к падению давления в газопроводах.
Ранее в связи с такой ситуацией "Молдовагаз" в качестве поставщика газа обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.