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Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
2021-10-11T15:51+0300
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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску объяснила, какие тесты не подойдут для получения сертификата COVID-19 в Молдове. Как отметила Николаеску, для получения соответствующего сертификата будут признаны лишь те тесты на антиген или тесты ПЦР, которые были проведены в лабораториях общественных или частных медучреждений. Ранее представители власти рассказали, какие шаги необходимы для получения сертификата COVID-19.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вакцинация

Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове

15:51 11.10.2021 (обновлено: 18:00 11.10.2021)
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© AFP 2021 / ERIC LALMANDЭлектронный сертификат о вакцинации
Электронный сертификат о вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / ERIC LALMAND
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Не каждый тест на антигены, а также на наличие или отсутствие COVID-19 будет признан властями.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску объяснила, какие тесты не подойдут для получения сертификата COVID-19 в Молдове.
Как отметила Николаеску, для получения соответствующего сертификата будут признаны лишь те тесты на антиген или тесты ПЦР, которые были проведены в лабораториях общественных или частных медучреждений.

"На данный момент как общественные, так и частные лаборатории, где делают тесты на антигены и ПЦР, уже интегрированы в систему. Таким образом, когда человек сдает подобный тест, результаты будут попадать в общую базу данных", – пояснила Николаеску.

Une école - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
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Ранее представители власти рассказали, какие шаги необходимы для получения сертификата COVID-19.
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