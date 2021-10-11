https://ru.sputnik.md/20211011/testy-sertifikat-covid-moldova-45424794.html

Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове

Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове

Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове

2021-10-11T15:51+0300

2021-10-11T15:51+0300

2021-10-11T18:00+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску объяснила, какие тесты не подойдут для получения сертификата COVID-19 в Молдове. Как отметила Николаеску, для получения соответствующего сертификата будут признаны лишь те тесты на антиген или тесты ПЦР, которые были проведены в лабораториях общественных или частных медучреждений. Ранее представители власти рассказали, какие шаги необходимы для получения сертификата COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211011/skolko-vremeni-ucheniki-dolzhny-byt-karantine-posle-kontakta-45422738.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, вакцинация