https://ru.sputnik.md/20211011/testy-sertifikat-covid-moldova-45424794.html
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
2021-10-11T15:51+0300
2021-10-11T15:51+0300
2021-10-11T18:00+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27ec81d2c9f9bdb948199ec29ab649ee.jpg
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску объяснила, какие тесты не подойдут для получения сертификата COVID-19 в Молдове. Как отметила Николаеску, для получения соответствующего сертификата будут признаны лишь те тесты на антиген или тесты ПЦР, которые были проведены в лабораториях общественных или частных медучреждений. Ранее представители власти рассказали, какие шаги необходимы для получения сертификата COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20211011/skolko-vremeni-ucheniki-dolzhny-byt-karantine-posle-kontakta-45422738.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/19/35246987_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42f9659403799b24fd5f3444ec0659bd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, вакцинация
Какие тесты не подойдут, чтобы получить сертификат COVID в Молдове
15:51 11.10.2021 (обновлено: 18:00 11.10.2021)
Не каждый тест на антигены, а также на наличие или отсутствие COVID-19 будет признан властями.
КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску объяснила, какие тесты не подойдут для получения сертификата COVID-19 в Молдове.
Как отметила Николаеску, для получения соответствующего сертификата будут признаны лишь те тесты на антиген или тесты ПЦР, которые были проведены в лабораториях общественных или частных медучреждений.
"На данный момент как общественные, так и частные лаборатории, где делают тесты на антигены и ПЦР, уже интегрированы в систему. Таким образом, когда человек сдает подобный тест, результаты будут попадать в общую базу данных", – пояснила Николаеску.
Ранее представители власти рассказали
, какие шаги необходимы для получения сертификата COVID-19.