https://ru.sputnik.md/20211011/ukraina-oruzhie-proizvodstva-ssha-45437361.html

На Украину доставили оружие производства США: что дальше?

На Украину доставили оружие производства США: что дальше?

На Украину доставили оружие производства США: что дальше?

2021-10-11T21:41+0300

2021-10-11T21:41+0300

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Подобное можно видеть в Грузии (2008 год), в Ираке (2015 год), Афганистане (2021 год). На очереди – Украина, которую все более активно "заряжают" и обучают американцы.США 10 октября перебросили в аэропорт Борисполь под Киевом первую партию из дополнительной помощи Вооруженным силам Украины на 60 миллионов долларов – это высокоточное вооружение, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения.Поставка – сверх 250 миллионов долларов, выделенных бюджетом США для ВСУ на 2021 год. Киев американцы не балуют, за семь лет общий объем военной помощи составил около двух миллиардов долларов, то есть примерно по 1000 долларов в год (или 93 доллара в месяц) на каждого из 255 тысяч действующих военнослужащих.В проекте оборонного бюджета США на 2022 год предусматривается 300 миллионов долларов для Украины, которая может приобрести на эти деньги лишь сомнительную репутацию полуколонии Соединенных Штатов и рост проблем национальной безопасности. Современное перевооружение двухсоттысячной армии стоит в десятки раз дороже. Отсутствие новых самолетов и танков у восточноевропейских стран НАТО говорит о многом.И все же, в среднесрочной перспективе вероятна активизация поставок американского оружия Киеву. Украина и США первого сентября "передоговорились" о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому противотанковые ракетные комплексы Javelin и "многое другое". Позднее журнал The American Conservative отметил, что Вашингтон воспринимает Украину как члена НАТО де-факто.Эта "опасная блажь" не обещает украинскому народу и Европе в целом ничего хорошего. По итогам сентябрьских встреч украинской делегации в Вашингтоне "Укроборонпром" заключил три соглашения о сотрудничестве с американскими компаниями на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.Россия неоднократно требовала от США и НАТО прекратить военную поддержку, поставки летального и нелетального вооружения Украине, которая находится в состоянии гражданской войны в Донбассе, и много лет дестабилизирует Европу неадекватной внешней политикой.Броня слабаВ минувшее воскресенье американцы доставили на Украину высокоточное оружие, боеприпасы, средства радиолокационного наблюдения, медицинское имущество. Судя по "пустынной окраске" бронированных автомобилей HMMWV на фото, Киев получил технику б/у, возможно, транзитом из Афганистана (желтый камуфляж имеет смысл только в условиях пустыни). Характеристики HMMWV и пулемет на крыше позволяют распугивать африканских "повстанцев". В Европе броня этих машин не защитит от пуль и мин.Многие специалисты в области вооружений относят "Хамви" к автомобилям повышенной проходимости, не считая их боевыми машинами. ВСУ уже получали HMMWV, и отмечали капризность двигателя – замена фильтров и чистка двигателя требуется после 4000 – 5000 километров пробега, а техническое обслуживание затруднено дефицитом запасных частей. Пресс-служба украинского президента еще в марте 2015 года сообщала о поставке первой партии – 10 автомобилей HMMWV – в качестве безвозмездной военно-технической помощи США на 73 миллионов долларов. Тогда планировалось доукомплектовать машины украинскими противотанковыми ракетными комплексами. Следы первых десятков HMMWV затерялись в степях Украины. Подвиг их неизвестен.Ранее "Укроборонпром" предлагал выпускать собственные бронеавтомобили военного назначения – "Раптор", "Козак", "Махно", "Кугуар", "Спартан", "Шрек", "Фиона" и другие. Однако "дареный конь" выглядел предпочтительнее долгосрочных инвестиций с негарантированным успехом на финише.Автомобили, артиллерийские (контрбатарейные) радары и аптечки Вашингтон может поставлять Киеву бесплатно, но не бескорыстно. Получатели американской техники и вооружений связывают себя определенными обязательствами: безусловно следовать враждебной политике и систематически устраивать провокации в отношении стран, на которые укажет Вашингтон.Поставками оружия США накаляют военно-политическую обстановку в регионе, подталкивают украинцев к войне и заведомо обрекают на значительные потери. Хотя конфликт в Донбассе таким образом не решается, а соревнование Украины в военной мощи с Россией выглядит бессмысленным. Стратегия оружейных поставок Вашингтона вполне прозрачна: восточноевропейские аборигены должны перебить друг друга, и освободить территорию для "исключительных" американцев.Гранаты не того калибраВ списке поставляемых Киеву высокоточных вооружений две основные позиции – крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett M82 калибра 12,7 миллиметра, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin, и боеприпасы к ним.Полутораметровая винтовка Barrett M82 массой около 15 килограммов позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции до 1800 метров. Супероружием "терминаторов" не является. Для сравнения: российская снайперская винтовка "Корд-М" калибра 12,7 миллиметра имеет массу около 10 килограммов, и позволяет поражать цели на предельной дальности – до 2000 метров.В руках военнослужащих ВСУ в Донбассе Barrett M82 заметили еще в 2015 году. Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о поступлении этой снайперской винтовки на вооружение Нацгвардии. Что изменила за шесть лет в украинском противостоянии американская винтовка калибра 12, 7 миллиметров? Вопрос риторический.Противотанковый "летально-оборонительный" комплекс Javelin присутствует в ВСУ с 2017 года. Предназначен для поражения тяжелой бронетехники, защищенных объектов на земле (укрепленных бункеров, блиндажей), движущихся с относительно небольшой скоростью и высотой воздушных целей (беспилотники, вертолеты) на дальности до 2500 метров. Комбинированный прицел оснащен оптикой с четырехкратным увеличением и позволяет вести борьбу ночью и при плохой видимости. Такое оружие американцы бесплатно никому не поставляют, "гранаты не той системы".Предположительно ВСУ имеет на вооружении около 1000 комплексов FGM-148 Javelin. Цена одного "Джавелина" – 125 тысяч долларов, ракета к нему стоит около 40 тысяч долларов. Влияние Javelin на урегулирование украинского кризиса – нулевое.Минобороны Украины заявило: "Предоставление дополнительной помощи… от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами".В действительности поставки американских вооружений Киеву угрожают национальной безопасности РФ и других сопредельных государств Восточной Европы. Вместе с украинскими арсеналами растет вероятность оперативного реагирования (возмездия) Москвы – за пересечение беспокойными соседями ранее обозначенных "красных линий".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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