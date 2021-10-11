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В Екатеринбурге тлеет торфяник: город затянуло смогом
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© Sputnik / Константин Чалабов/
Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в городе.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Общая площадь тлеющего торфяника в Екатеринбурге составляет порядка 120 гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщило, что несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника. Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа ГУ МЧС. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Установлено, что тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило, что организует проверку качества воздуха в Екатеринбурге в связи с появлением смога в нескольких районах города.
Ранее ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщило, что несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего торфяника. Для контроля обстановки в район была направлена оперативная группа ГУ МЧС. В ходе обследования открытых очагов горения не выявлено. Установлено, что тление происходит в толще торфяника на большой глубине. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило, что организует проверку качества воздуха в Екатеринбурге в связи с появлением смога в нескольких районах города.
"По результатам авиаразведки установлено, что площадь тления составляет 120 гектаров", - сказал представитель МЧС РФ.
По его словам, для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема проложена магистральная линия. Всего к ликвидации возгорания привлечены 49 человек и девять единиц специальной техники.
По его словам, для проливки очагов тления торфа от ближайшего водоема проложена магистральная линия. Всего к ликвидации возгорания привлечены 49 человек и девять единиц специальной техники.