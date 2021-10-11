https://ru.sputnik.md/20211011/v-italii-bastuyut-transportniki-45421346.html
В Италии бастуют транспортники
В Италии бастуют транспортники
В Италии бастуют транспортники
2021-10-11T14:25+0300
2021-10-11T14:25+0300
2021-10-11T14:31+0300
общество
в мире
италия
забастовка
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Италия бастует: в стране объявлена всеобщая 24-часовая стачка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности школьных работников, передает РИА Новости.Забастовка проводится по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов в знак протеста "против политики правительства Италии и Европейского союза". В первую очередь требования забастовщиков касаются коронавирусных ограничений.Как отмечается в заявлении Cobas, правительство Италии и ЕС "перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей".Профсоюзы требуют прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения электронных ковид-сертификатов green pass на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности транспортной отрасли.Авиакомпания Alitalia уведомила пассажиров об отмене 127 национальных и международных рейсов в понедельник и еще 11 рейсов во вторник. По решению авиационных властей страны, несмотря на всеобщую забастовку, вылет и прилет самолетов должен обеспечиваться в период с 7 до 10 часов утра и с 18.00 до 21.00 по местному времени.Для более подробной информации итальянское Министерство транспорта и инфраструктуры просит иностранных граждан зайти на официальную страницу ведомства.РИА Новости пишет, что работники железной дороги Италии начали забастовку в 21.00 в воскресенье. Однако руководство компании Trenitalia объявило, что движение всех высокоскоростных и скорых поездов будет производиться по расписанию. Железнодорожное сообщение на региональном уровне испытывает в настоящее время серьезные трудности, хотя там тоже установлены "гарантированные" интервалы движения поездов.Аналогичная ситуация сложилась и в работе общественного транспорта в крупных городах Италии, в частности в Риме и Милане.
https://ru.sputnik.md/20211009/kakikh-stranakh-priznany-sertifikaty-covid-19-iz-moldovy-45385681.html
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в мире, италия, забастовка
В Италии бастуют транспортники
14:25 11.10.2021 (обновлено: 14:31 11.10.2021)
Профсоюзы требуют отказаться от обязательного введения green pass.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik.
Италия бастует: в стране объявлена всеобщая 24-часовая стачка транспортников и некоторых категорий госслужащих, в частности школьных работников, передает РИА Новости
.
Забастовка проводится по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas) и ряда других профсоюзов в знак протеста "против политики правительства Италии и Европейского союза". В первую очередь требования забастовщиков касаются коронавирусных ограничений.
Как отмечается в заявлении Cobas, правительство Италии и ЕС "перекладывают всю тяжесть кризиса на плечи работников и работниц, создавая исключительные преимущества только для правящего класса и финансовых властей".
Профсоюзы требуют прекратить увольнения трудящихся в условиях кризиса, отказаться от обязательного введения электронных ковид-сертификатов green pass на производстве, а также принять конкретные меры по поддержке ряда секторов национальной экономики, в частности транспортной отрасли.
Авиакомпания Alitalia уведомила пассажиров об отмене 127 национальных и международных рейсов в понедельник и еще 11 рейсов во вторник. По решению авиационных властей страны, несмотря на всеобщую забастовку, вылет и прилет самолетов должен обеспечиваться в период с 7 до 10 часов утра и с 18.00 до 21.00 по местному времени.
Для более подробной информации итальянское Министерство транспорта и инфраструктуры просит иностранных граждан зайти на официальную страницу ведомства.
РИА Новости пишет, что работники железной дороги Италии начали забастовку в 21.00 в воскресенье. Однако руководство компании Trenitalia объявило, что движение всех высокоскоростных и скорых поездов будет производиться по расписанию. Железнодорожное сообщение на региональном уровне испытывает в настоящее время серьезные трудности, хотя там тоже установлены "гарантированные" интервалы движения поездов.
Аналогичная ситуация сложилась и в работе общественного транспорта в крупных городах Италии, в частности в Риме и Милане.