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В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
В Москве состоится встреча Козак - Нуланд
В Москве запланирована встреча Козак-Нуланд
2021-10-11T12:50+0300
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сша
виктория нуланд
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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Встреча запланирована на 13 октября", - сказал собеседник агентства.Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. В соответствии с запросом Вашингтона она проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, и встретится с официальными лицами в других ведомствах, сообщили в МИД РФ. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако РФ согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
https://ru.sputnik.md/20211004/mayya-sandu-moldova-khochet-uglubit-strategicheskiy-dialog-s-ssha-45261233.html
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в мире, россия, сша, виктория нуланд, дмитрий козак

В Москве состоится встреча Козак - Нуланд

12:50 11.10.2021
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© Sputnik / Alexei Kudenko / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Alexei Kudenko
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Виктория Нуланд прибывает в Москву с трехдневным визитом.
КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ.
"Встреча запланирована на 13 октября", - сказал собеседник агентства.
Президент Молдовы Майя Санду встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Дунниган - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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Майя Санду: Молдова хочет углубить стратегический диалог с США
4 октября, 19:57
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Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. В соответствии с запросом Вашингтона она проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, и встретится с официальными лицами в других ведомствах, сообщили в МИД РФ. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.

Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако РФ согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.
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