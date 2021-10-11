https://ru.sputnik.md/20211011/v-moskve-sostoitsya-vstrecha-kozak---nuland-45418113.html

В Москве состоится встреча Козак - Нуланд

В Москве состоится встреча Козак - Нуланд

В Москве запланирована встреча Козак-Нуланд

2021-10-11T12:50+0300

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виктория нуланд

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак встретится с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд 13 октября, сообщил РИА Новости источник в администрации президента РФ."Встреча запланирована на 13 октября", - сказал собеседник агентства.Нуланд в понедельник прибудет в Москву с трехдневным визитом. В соответствии с запросом Вашингтона она проведет переговоры с высокопоставленными российскими дипломатами, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, и встретится с официальными лицами в других ведомствах, сообщили в МИД РФ. Госдеп не стал подробно раскрывать программу визита, сообщив лишь, что Нуланд планирует обсудить с российскими официальными лицами вопросы двусторонней, региональной и глобальной повесток.Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. С 2019 года Нуланд находилась в черном списке Москвы, ей было запрещено въезжать в Россию. Однако РФ согласилась на ее приезд в обмен на снятие санкций с одного из россиян.

https://ru.sputnik.md/20211004/mayya-sandu-moldova-khochet-uglubit-strategicheskiy-dialog-s-ssha-45261233.html

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в мире, россия, сша, виктория нуланд, дмитрий козак