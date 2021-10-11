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Снова на коне: золотая статуя Ангелы Меркель установлена в Баварии
Снова на коне: золотая статуя Ангелы Меркель установлена в Баварии
Снова на коне: золотая статуя Ангелы Меркель установлена в Баварии - видео
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Золотой монумент ,изображающий канцлера Германии Ангелу Меркель на коне был установлен в баварском городе Этсдорф перед Tempel Museum.Немецкий скульптор Вильгельм Кох изготовил при помощи технологии 3D-печати статую высотой 2,7 метра.Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте.Скульптор пояснил, что у статуи нет постамента, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны".Ангела Меркель оставит пост федерального канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет. Ожидается, что новое правительство будет сформировано по окончании переговоров политических партий, принявших участие в выборах в парламент Германии 26 сентября.
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Снова на коне: золотая статуя Ангелы Меркель установлена в Баварии

20:14 11.10.2021 (обновлено: 20:20 11.10.2021)
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© Ruptly
Конная статуя уходящего канцлера будет выставлена до лета 2022 года перед Tempel Museum в городе Этсдорф.
Золотой монумент ,изображающий канцлера Германии Ангелу Меркель на коне был установлен в баварском городе Этсдорф перед Tempel Museum.
Немецкий скульптор Вильгельм Кох изготовил при помощи технологии 3D-печати статую высотой 2,7 метра.
Конь под канцлером ФРГ относится к породе "американский квотерхорс", это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. По замыслу автора, Меркель в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки в своем фирменном жесте.
Скульптор пояснил, что у статуи нет постамента, потому что Ангела Меркель "очень скромная". А седло и поводья у канцлера ФРГ отсутствуют, потому что "ей они не нужны".

"Она делает это как само собой разумеющееся. Я не хотел делать карикатуру", – заявил Кох изданию Spiegel.

Ангела Меркель оставит пост федерального канцлера Германии, которую она занимала в течение 16 лет. Ожидается, что новое правительство будет сформировано по окончании переговоров политических партий, принявших участие в выборах в парламент Германии 26 сентября.
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