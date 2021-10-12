https://ru.sputnik.md/20211012/advokaty-ugolovnoe-delo-protiv-stoyanoglo-45461802.html
Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
2021-10-12T21:47+0300
2021-10-12T21:47+0300
2021-10-12T22:10+0300
общество
адвокаты
генпрокуратура молдовы
александр стояногло
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Помещение генпрокурора под домашний арест было незаконным, и он должен быть освобожден, заявили адвокаты Александра Стояногло на пресс-конференции.Виктор Мунтяну и Василе Гафтон подчеркнули, что уголовное дело, возбужденное против главы Генеральной прокуратуры, это "опасный прецедент". По их мнению, общество столкнулось с действиями структур власти, которые стремятся любой ценой заменить руководителя правоохранительного ведомства и взять Генпрокуратуру под контроль.Именно с этой целью были предприняты действия, которые адвокаты охарактеризовали как попытки дискредитации Стояногло.Мунтяну и Гафтон отметили, что жалоба депутата правящей партии PAS Лилиана Карпа, на основании которой Высший совет прокуроров (ВСП) назначил проверку деятельности генпрокурора, была основана на "информации из СМИ", в том числе неподтвержденной.Адвокаты подчеркнули, что вызывает удивление скорость, с которой разворачивались события вокруг главы Генпрокуратуры. Жалобу депутата прокурор, назначенный ВСП для проверки деятельности Стояногло, рассмотрел всего за два часа. По мнению защитников генпрокурора, это физически невозможно, и решение было принято заранее.Гафтон отметил, что постановление суда о помещении Стояногло под домашний арест было обжаловано в Апелляционной палате. Как указал адвокат, на время рассмотрения жалобы процедура уголовного преследования должна быть остановлена, однако в случае со Стояногло этого не произошло.Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ для того. чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
https://ru.sputnik.md/20211012/pobedila-li-mayya-sandu-aleksandra-stoyanoglo-45431125.html
https://ru.sputnik.md/20211010/vezd-gagaguziyu-zablokirovan-protestuyuschimi-podderzhku-stoyanoglo-45404975.html
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адвокаты, генпрокуратура молдовы, александр стояногло, в молдове, молдова
Адвокаты: уголовное дело против Стояногло — опасный прецедент
21:47 12.10.2021 (обновлено: 22:10 12.10.2021)
Защитники отстраненного от должности генпрокурора заявили, что действия по замене главы Генеральной прокуратуры — незаконны.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Помещение генпрокурора под домашний арест было незаконным, и он должен быть освобожден, заявили адвокаты Александра Стояногло на пресс-конференции.
Виктор Мунтяну и Василе Гафтон подчеркнули, что уголовное дело, возбужденное против главы Генеральной прокуратуры, это "опасный прецедент". По их мнению, общество столкнулось с действиями структур власти, которые стремятся любой ценой заменить руководителя правоохранительного ведомства и взять Генпрокуратуру под контроль.
Именно с этой целью были предприняты действия, которые адвокаты охарактеризовали как попытки дискредитации Стояногло.
"Происходящее выходит за любые пределы законности и является беспрецедентным нарушением закона", — заявил Мунтяну.
Мунтяну и Гафтон отметили, что жалоба депутата правящей партии PAS Лилиана Карпа, на основании которой Высший совет прокуроров (ВСП) назначил проверку деятельности генпрокурора, была основана на "информации из СМИ", в том числе неподтвержденной.
Адвокаты подчеркнули, что вызывает удивление скорость, с которой разворачивались события вокруг главы Генпрокуратуры. Жалобу депутата прокурор, назначенный ВСП для проверки деятельности Стояногло, рассмотрел всего за два часа. По мнению защитников генпрокурора, это физически невозможно, и решение было принято заранее.
Гафтон отметил, что постановление суда о помещении Стояногло под домашний арест было обжаловано в Апелляционной палате. Как указал адвокат, на время рассмотрения жалобы процедура уголовного преследования должна быть остановлена, однако в случае со Стояногло этого не произошло.
Напомним, 5 октября генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски в его доме. В пятницу, 8 октября, суд поместил Стояногло под домашний арест на 30 суток. Его адвокат Василе Гафтон заявил, что сторона защиты намерена опротестовать решение судебной инстанции по поводу превентивной меры.
Немногим ранее генпрокурор был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фуртунэ для того. чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.