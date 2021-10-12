https://ru.sputnik.md/20211012/aleksa-rost-tsen-diztoplivo-povyshaet-sebestoimost-proezda-passazhirov-45417045.html
Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров
Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы объяснил, чем вызван рост себестоимости транспортных услуг, и в каком году утверждали действующий сегодня тариф.
2021-10-12T09:00+0300
2021-10-12T09:00+0300
2021-10-12T09:00+0300
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Алекса: рост цен на дизтопливо повышает проезд пассажиров
Алекса: рост цен на дизтопливо повышает проезд пассажиров
По мнению Алексы, есть и другие аспекты, которые также негативно сказываются на себестоимости услуг пассажирских перевозок - работа с автовокзалами, страхование и многое другое, - за последнее время все это тоже подорожало. В декабре 2019 года был утвержден последний тариф, который в последствии так и не пересчитали, хотя по закону тариф необходимо пересматривать раз в год.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров
Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы объяснил, чем вызван рост себестоимости транспортных услуг, и в каком году утверждали действующий сегодня тариф.
"Мы все знаем, что происходит с ценами на нефтепродукты. Эта волна роста цен на дизельное топливо началась в декабре 2020 года, но в последний месяц мы видим ежедневный рост. Все знают, что потребление дизельного топлива является составляющей частью услуг по перевозке пассажиров. Естественно, это не могло длиться долго, и перевозчики отреагировали на это повышение", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы (APOTA) Олег Алекса.
По мнению Алексы, есть и другие аспекты, которые также негативно сказываются на себестоимости услуг пассажирских перевозок - работа с автовокзалами, страхование и многое другое, - за последнее время все это тоже подорожало.
В декабре 2019 года был утвержден последний тариф, который в последствии так и не пересчитали, хотя по закону тариф необходимо пересматривать раз в год.
"В случае резкого или значительного повышения цен на составляющие услуг пассажирских перевозок, министерство обязано пересчитывать тариф чаще одного раза в год. Мы видим, что тариф остается неизменным, но при этом растет себестоимость топлива, услуги автовокзалов и страхование гражданской ответственности – все это приводит к удорожанию себестоимости пассажирских перевозок", - заключил собеседник.