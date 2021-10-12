https://ru.sputnik.md/20211012/aleksa-rost-tsen-diztoplivo-povyshaet-sebestoimost-proezda-passazhirov-45417045.html

Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров

Алекса: рост цен на дизтопливо повышает себестоимость проезда пассажиров

Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы объяснил, чем вызван рост себестоимости транспортных услуг, и в каком году утверждали действующий сегодня тариф.

2021-10-12T09:00+0300

2021-10-12T09:00+0300

2021-10-12T09:00+0300

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Алекса: рост цен на дизтопливо повышает проезд пассажиров Алекса: рост цен на дизтопливо повышает проезд пассажиров

По мнению Алексы, есть и другие аспекты, которые также негативно сказываются на себестоимости услуг пассажирских перевозок - работа с автовокзалами, страхование и многое другое, - за последнее время все это тоже подорожало. В декабре 2019 года был утвержден последний тариф, который в последствии так и не пересчитали, хотя по закону тариф необходимо пересматривать раз в год.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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