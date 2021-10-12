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Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком
Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком
Из-за серьезной аварии дома на нескольких улицах временно отключат от теплоносителя видео
2021-10-12T17:01+0300
2021-10-12T17:22+0300
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ао "termoelectrica"
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Команда специалистов компании Termoelectrica работает над ликвидацией аварии, произошедшей из-за повреждения трубы диаметром в один метр на улице Каля Басарабией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.По данным Termoelectrica, ранее соответствующий сегмент тепловой сети успешно прошел испытания при давлении 16 бар, согласно действующим нормам и неисправностей или отклонений не было обнаружено. По данным компании, в связи с проведением ремонтных работ, до 01.00 часа, дома в периметре Мунчештского шоссе, по улицам Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобля и Куза-Водэ будут отключены от теплоносителя. В компании принесли извинения за причиненные неудобства.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
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в молдове, кишинев, молдова, авария, ао "termoelectrica"

Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком

17:01 12.10.2021 (обновлено: 17:22 12.10.2021)
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© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство водопровода
Строительство водопровода - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Из-за серьезной аварии в домах на нескольких улицах в секторе Ботаника временно отключат подачу горячей воды.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Команда специалистов компании Termoelectrica работает над ликвидацией аварии, произошедшей из-за повреждения трубы диаметром в один метр на улице Каля Басарабией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным Termoelectrica, ранее соответствующий сегмент тепловой сети успешно прошел испытания при давлении 16 бар, согласно действующим нормам и неисправностей или отклонений не было обнаружено.

"Причина поломки – выход из строя заводского шва тепловой трубы, установленной в 1978 году. Пока удалось отсечь место повреждения и запустить процесс опорожнения тепловой сети, чтобы иметь возможность провести в оперативном режиме работы по замене поврежденного участка трубы", – говорится в сообщении Termoelectrica.

По данным компании, в связи с проведением ремонтных работ, до 01.00 часа, дома в периметре Мунчештского шоссе, по улицам Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобля и Куза-Водэ будут отключены от теплоносителя.
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