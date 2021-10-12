https://ru.sputnik.md/20211012/avariya-sistema-otopleniya-kishinev-45458652.html

Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком

Авария в системе отопления в Кишиневе: улицы залило кипятком

Из-за серьезной аварии дома на нескольких улицах временно отключат от теплоносителя видео

2021-10-12T17:01+0300

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Команда специалистов компании Termoelectrica работает над ликвидацией аварии, произошедшей из-за повреждения трубы диаметром в один метр на улице Каля Басарабией. Об этом сообщили в пресс-службе компании.По данным Termoelectrica, ранее соответствующий сегмент тепловой сети успешно прошел испытания при давлении 16 бар, согласно действующим нормам и неисправностей или отклонений не было обнаружено. По данным компании, в связи с проведением ремонтных работ, до 01.00 часа, дома в периметре Мунчештского шоссе, по улицам Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобля и Куза-Водэ будут отключены от теплоносителя. В компании принесли извинения за причиненные неудобства.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html

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в молдове, кишинев, молдова, авария, ао "termoelectrica"