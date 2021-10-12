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Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия
Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия
Композитор и автор гимна Кишинева Евгений Дога передаст права на свое произведение.
2021-10-12T14:00+0300
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новости кишинева
в молдове
кишинев
гимн
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева будут официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook. По его словам, церемония передачи состоится в четверг, мероприятие пройдет с участием деятелей культуры. Как рассказал Чебан, в День города, 14 октября, также состоится праздничный концерт в в театре Михая Эминеску, на мероприятии представят новую версию гимна Кишинева.Программа Дня города в Кишиневе:Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
https://ru.sputnik.md/20191014/eksklyuziv-eugen-doga-rasskazal-kak-byl-napisan-gimn-chisinau-27852469.html
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в молдове, кишинев, гимн, евгений дога

Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия

14:00 12.10.2021 (обновлено: 15:17 12.10.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер Евгения Доги
Юбилейный вечер Евгения Доги - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Композитор и автор гимна Кишинева Евгений Дога передаст права на свое произведение.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева будут официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.
По его словам, церемония передачи состоится в четверг, мероприятие пройдет с участием деятелей культуры.
Как рассказал Чебан, в День города, 14 октября, также состоится праздничный концерт в в театре Михая Эминеску, на мероприятии представят новую версию гимна Кишинева.

Программа Дня города в Кишиневе:

08.30 - богослужение в Кафедральном соборе;
11.30 - открытие выставки, посвященной Кишиневу (в сквере Михая Эминеску);
14.00 - концерт в театре Михая Эминеску, на котором представят новую версию гимна Кишинева;
16.00 - во Дворце республики пройдет концерт для работников муниципальных служб.
Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.
Творческий вечер Евгения Доги - Sputnik Молдова, 1920, 14.10.2019
Общество
Эксклюзив: Евгений Дога рассказал, как был написан гимн Кишинева
14 октября 2019, 16:45
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