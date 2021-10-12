https://ru.sputnik.md/20211012/avtorskie-prava-na-gimn-kishineva-peredadut-poyavitsya-ego-novaya-versiya-45450073.html

Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия

Авторские права на гимн Кишинева передадут: появится его новая версия

Композитор и автор гимна Кишинева Евгений Дога передаст права на свое произведение.

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Авторские права на гимн Кишинева будут официально переданы муниципалитету композитором Евгением Догой. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook. По его словам, церемония передачи состоится в четверг, мероприятие пройдет с участием деятелей культуры. Как рассказал Чебан, в День города, 14 октября, также состоится праздничный концерт в в театре Михая Эминеску, на мероприятии представят новую версию гимна Кишинева.Программа Дня города в Кишиневе:Мэрия обращает особое внимание на то, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении эпидемиологических мер.

https://ru.sputnik.md/20191014/eksklyuziv-eugen-doga-rasskazal-kak-byl-napisan-gimn-chisinau-27852469.html

кишинев

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в молдове, кишинев, гимн, евгений дога