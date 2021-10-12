https://ru.sputnik.md/20211012/covid-19-endemichnyy-virus-45467655.html

В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире

В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире

В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире

2021-10-12T23:38+0300

2021-10-12T23:38+0300

2021-10-12T23:45+0300

коронавирус

в мире

воз

всемирная организация здравоохранения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052950_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5a6a846106ba9638be8c1eccc974c07c.jpg

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Коронавирус станет эндемичным, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.Она отметила, что в настоящий момент ВОЗ пока не относит COVID-19 к сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года."Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", – от метила эксперт ВОЗ.

https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз, всемирная организация здравоохранения