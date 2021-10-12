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В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире
В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире
В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире
2021-10-12T23:38+0300
2021-10-12T23:45+0300
коронавирус
в мире
воз
всемирная организация здравоохранения
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КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Коронавирус станет эндемичным, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.Она отметила, что в настоящий момент ВОЗ пока не относит COVID-19 к сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года."Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", – от метила эксперт ВОЗ.
https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html
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в мире, воз, всемирная организация здравоохранения

В ВОЗ заявили, что COVID-19 станет эндемичным вирусом в мире

23:38 12.10.2021 (обновлено: 23:45 12.10.2021)
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© Photo : Facebook / Primăria Municipiului ChișinăuВрачи
Врачи - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Эксперт ВОЗ отметила, что данный момент нет способа полностью избавиться от коронавируса.
КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Коронавирус станет эндемичным, пока не появится вакцина, способная его полностью уничтожить, заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Я думаю, в обществе останется определенный уровень инфекции, который, как мы говорим, является эндемичным, со своими подъемами и спадами. Когда инфекция будет находить восприимчивых людей, будет возникать кластер. Поэтому и спустя какое-то время система здравоохранения должна будет продолжать быть готовой к борьбе с этим заболеванием так же, как мы справляемся с другими респираторными инфекциями", – сказала Сваминатан.

Она отметила, что в настоящий момент ВОЗ пока не относит COVID-19 к сезонным заболеваниям, так как вирус возникает в различных странах с пиками заражений в разное время года.
"Я думаю, что он станет эндемичным. На данный момент мы не думаем, что сможем от него избавиться. Он распространен повсеместно. Он также умеет передаваться между людьми и животными. Поэтому на данный момент это так, если только наши средства борьбы не станут очень хорошими. Посмотрим, возможно, когда-нибудь мы получим стерилизующую вакцину, и может быть, тогда мы сможем подумать об искоренении этого заболевания", – от метила эксперт ВОЗ.
Вакцинация от коронавируса в сельской местности Тамбовской области - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
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Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят
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