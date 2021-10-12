https://ru.sputnik.md/20211012/ekonomia-gaz-elektrichestvo-45460477.html
Людей призывают сократить потребление газа и электричества: как до этого дошло
Людей призывают сократить потребление газа и электричества: как до этого дошло
Какие ошибки сделали молдавские власти, что теперь население вынуждено экономить газ и электричество
2021-10-12T19:56+0300
2021-10-12T19:56+0300
2021-10-12T20:52+0300
общество
в молдове
молдова
цены на газ
газ
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Власти Молдовы не понимают важности подписания контракта с ПАО "Газпром" и даже не осознают, какими будут последствия в случае, если он не будет заключен. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в энергетике Сержиу Унгуряну.В то время, как остается неясным вопрос подписания контракта с "Газпромом", власти призвали граждан экономить газ и электроэнергию. Эксперт прокомментировал эти призывы."Потребителям было сказано экономить энергоресурсы. Было бы неплохо снизить потребление, которое не является строго необходимым. То есть необходимо усилить термоизоляцию домов, для обогрева которых потребляется много тепла. Потребители должны сосредоточиться на других источниках, но они доступны не всем. Потребитель в городе, который живет в многоквартирном доме, не может сократить потребление энергии за счет установки солнечных батарей", – пояснил эксперт.Напомним, ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что были введены некоторые ограничения в отношении промышленных потребителей. Им, как добавил Чебан, было предложено перейти на альтернативное топливо. Однако, по данным главы "Молдовагаз", такие ограничения не вводили в отношении домашних хозяйств."Бытовые потребители защищены законодательством Молдовы, мы не можем каким-либо образом ограничивать их в использовании газа. Но, конечно, определенные благосклонные меры по энергосбережению в нынешней ситуации будут приветствоваться", – рассказал тогда Чебан.Напомним, в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома", прошедших на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По словам Спыну, у правительства есть план действия по обеспечению энергетической безопасности государства в случае если контракт с российским поставщиком не будет подписан.По словам Спыну, молдавские власти ведут переговоры также с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные источники" поступления газа в республику. Также власти готовят резервы и намерены использовать альтернативное топливо. В то же время вице-премьер рассказал, что Молдова по-прежнему надеется подписать долгосрочный контракт на поставку голубого топлива с "Газпромом". Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.Также 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый ПАО "Газпром" Молдове объем, что привело к падению давления в газопроводах. Это произошло потому, что контракт был продлен в последний момент и было невозможно законтрактовать на октябрь достаточный объем газа для транспортировки через Украину.В связи с этим "Молдовагаз" обратился к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.
https://ru.sputnik.md/20211012/moldsilva-okazhet-pomosch-naselenyu-drovami-45447329.html
https://ru.sputnik.md/20211012/financial-times-moldova-prosit-es-postavok-gaza-cherez-rumyniyu-45440474.html
https://ru.sputnik.md/20211011/spynu-defitsit-gaza-elektroenergii-45427666.html
https://ru.sputnik.md/20210930/kontrakt-moldovagaz-gazprom-45173343.html
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в молдове, молдова, цены на газ, газ
Людей призывают сократить потребление газа и электричества: как до этого дошло
19:56 12.10.2021 (обновлено: 20:52 12.10.2021)
Эксперт в энергетике объяснил, как Молдова пришла к тому, что ее граждане вынуждены сокращать потребление газа и электроэнергии.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik.
Власти Молдовы не понимают важности подписания контракта с ПАО "Газпром" и даже не осознают, какими будут последствия в случае, если он не будет заключен. Такое заявление сделал в эфире радиостудии Sputnik Молдова
эксперт в энергетике Сержиу Унгуряну.
"Нужно понимать, что переговоры по контракту на поставку газа – это как экономический, так и политический элемент. Думаю, что политический класс Молдовы должен подготовиться и достичь соглашения как можно быстрее. Похоже, что не осознается важность этого вопроса и последствий, если не прийти к соглашению", – отметил Унгуряну.
В то время, как остается неясным вопрос подписания контракта с "Газпромом", власти призвали граждан экономить газ и электроэнергию. Эксперт прокомментировал эти призывы.
"Потребителям было сказано экономить энергоресурсы. Было бы неплохо снизить потребление, которое не является строго необходимым. То есть необходимо усилить термоизоляцию домов, для обогрева которых потребляется много тепла. Потребители должны сосредоточиться на других источниках, но они доступны не всем. Потребитель в городе, который живет в многоквартирном доме, не может сократить потребление энергии за счет установки солнечных батарей", – пояснил эксперт.
Напомним, ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что были введены некоторые ограничения в отношении промышленных потребителей. Им, как добавил Чебан, было предложено перейти на альтернативное топливо. Однако, по данным главы "Молдовагаз", такие ограничения не вводили в отношении домашних хозяйств.
"Бытовые потребители защищены законодательством Молдовы, мы не можем каким-либо образом ограничивать их в использовании газа. Но, конечно, определенные благосклонные меры по энергосбережению в нынешней ситуации будут приветствоваться", – рассказал тогда Чебан.
Напомним, в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома", прошедших на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. По словам Спыну, у правительства есть план действия по обеспечению энергетической безопасности государства в случае если контракт с российским поставщиком не будет подписан.
По словам Спыну, молдавские власти ведут переговоры также с партнерами по развитию, чтобы найти "альтернативные источники" поступления газа в республику. Также власти готовят резервы и намерены использовать альтернативное топливо.
В то же время вице-премьер рассказал, что Молдова по-прежнему надеется подписать долгосрочный контракт на поставку голубого топлива с "Газпромом".
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой газ идет в Европу.
Также 6 октября в "Молдовагазе" сообщили, что суточное потребление природного газа в стране начало превышать поставляемый ПАО "Газпром" Молдове объем, что привело к падению давления в газопроводах. Это произошло потому, что контракт был продлен в последний момент и было невозможно законтрактовать на октябрь достаточный объем газа для транспортировки через Украину.
В связи с этим "Молдовагаз" обратился
к своим потребителям с просьбой уменьшить расход газа или перейти на альтернативное топливо.