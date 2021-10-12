https://ru.sputnik.md/20211012/ekspert-voz-sputnik-khoroshaya-vaktsina-nadeemsya-chto-ee-odobryat-45446989.html

Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят

Эксперт ВОЗ: "Спутник V" - хорошая вакцина, надеемся, что ее одобрят

Когда ВОЗ одобрит "Спутник V"

2021-10-12T15:25+0300

2021-10-12T15:25+0300

2021-10-12T15:25+0300

коронавирус

в мире

вакцинация

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0c/45446956_0:81:3235:1901_1920x0_80_0_0_3479336721bcfc7b233fd47b7ca034b0.jpg

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что "Спутник V" будет одобрен, судя по предварительным данным, это "очень хорошая вакцина", заявила в интервью РИА Новости старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.Она также высказала свое мнение по вопросу смешивания разных вакцин, отметив, что идея интересная, но надо больше данных, в том числе по "Спутник V"."Это снова область, в которой знания только развиваются, и это очень интересная концепция использования двух различных вакцинных платформ, чтобы попытаться стимулировать иммунную систему. Некоторые иммунологи считают, что это может быть хорошим подходом. Но опять же, нам нужно увидеть реальные данные исследований", - сказала Сумия Сваминатан.По словам эксперта, в настоящее время ВОЗ располагает только данными исследований совместного применения вакцины AstraZeneca с мРНК-вакцинами. Однако организация в курсе подобных исследований для Sinovac и Sinopharm, после которых прививают мРНК-вакциной, а также комбо-прививок "Спутник V" и AstraZeneca."Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого. Так что в определенных ситуациях это может быть сделано, правительство может принять такое решение. Но нам нужны соответствующие исследования, чтобы понять, какие комбинации лучше использовать, какой должен быть промежуток между прививками, какая вакцина должна быть первой, какая второй", - добавила она.Сваминатан подчеркнула, что необходимо провести больше исследований на тему смешивания вакцин, в том числе в разных странах."И я уверена, что с учетом опыта России, которая ввела около 90 миллионов доз вакцины, было бы здорово увидеть также исследования, проводимые в более долгосрочной перспективе, отслеживающие эффективность, заражения, безопасность комбинаций и т.д.", - отметила эксперт."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211007/voz-soobschila-o-skorom-vozobnovlenii-raboty-po-priznaniyu-sputnika-v-45341232.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, вакцинация, спутник v