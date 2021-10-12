https://ru.sputnik.md/20211012/financial-times-moldova-prosit-es-postavok-gaza-cherez-rumyniyu-45440474.html

Financial Times: Молдова просит у ЕС поставок природного газа через Румынию

Financial Times: Молдова просит у ЕС поставок природного газа через Румынию

Информацию разместило авторитетное британское издание. 12.10.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik.Молдавское правительство намерено договориться с Евросоюзом о дополнительных закупках газа через соседнюю Румынию из-за сокращения поставок со стороны российского концерна "Газпром", пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Financial Times.По данным FT, Молдова просит у Брюсселя экстренных поставок голубого топлива и хочет с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, однако в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд, пишет источник.В понедельник на брифинге в Кишиневе по итогам своего визита в Санкт-Петербург вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдова надеется подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на прежних условиях, но рассматривает в качестве альтернативы поставки газа из Румынии или других стран Евросоюза, а также из Украины.Андрей Спыну принимал 7-8 октября участие в газовом форуме в Санкт-Петербурге.На полях форума он должен был проводить дискуссии по контракту между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" о поставках природного газа. Как отметил вице-премьер, Кишинев преследует цель завершить переговоры до конца октября.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html

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