https://ru.sputnik.md/20211012/gagauzia-drova-45462110.html

Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова

Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова

В Гагаузии полностью раскупили прошлогодние запасы дров, заготовленные "Лесным хозяйством Комрат".

2021-10-12T18:28+0300

2021-10-12T18:28+0300

2021-10-12T18:28+0300

общество

в молдове

молдова

гагаузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/0c/45460984_0:0:1596:898_1920x0_80_0_0_2c080c6e25bd9f9848cfa587cf94c45c.jpg

КОМРАТ, 12 окт – Sputnik, Максим Топал. В связи с похолоданием жители автономии стали активнее готовить свои дома к зиме. Хотя заготовка дров в этом году еще даже не началась, прошлогодние запасы "Лесного хозяйства Комрат" уже полностью распроданы.Готовиться к зиме люди начали еще летом, сразу после появления новостей о возможном подорожании природного газа.Цены взмыли вверх и на дрова. Цена одного складометра увеличилась на 100 леев по сравнению с весной этого года и составила 694 лея.Жители Комрата говорят, что, скорее всего, отапливать свои жилища этой зимой будут дровами. Связано это и с ростом цен на уголь, и ожидающимся ростом стоимости газа. Но есть и те, кого возможное увеличение цен на газ не пугает."Газом удобнее. Я работаю и не хочу приходить домой в холодную комнату, не хочу потом заболеть. Поэтому у меня газ работает круглосуточно. Как начнется отопительный сезон, ставим на минимум, и пока зима не закончится, топимся. Даже если цены будут большие, здоровье важнее. Будем ограничивать себя в чем-то другом, но тепло должно быть", – отмечает жительница Комрата Татьяна.Увеличение спроса на дрова влечет за собой активизацию деятельности "черных лесорубов". Уже были выявлены случаи незаконной рубки лесов в трех районах Гагаузии.Заготовка дров "Лесным хозяйством Комрат" начнется уже на этой неделе. В администрации госпредприятия просят не закупать древесину у "черных лесорубов", тем самым участвуя в незаконных действиях.

https://ru.sputnik.md/20211012/moldsilva-okazhet-pomosch-naselenyu-drovami-45447329.html

молдова

гагаузия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, гагаузия