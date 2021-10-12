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Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова
Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова
В Гагаузии полностью раскупили прошлогодние запасы дров, заготовленные "Лесным хозяйством Комрат".
2021-10-12T18:28+0300
2021-10-12T18:28+0300
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КОМРАТ, 12 окт – Sputnik, Максим Топал. В связи с похолоданием жители автономии стали активнее готовить свои дома к зиме. Хотя заготовка дров в этом году еще даже не началась, прошлогодние запасы "Лесного хозяйства Комрат" уже полностью распроданы.Готовиться к зиме люди начали еще летом, сразу после появления новостей о возможном подорожании природного газа.Цены взмыли вверх и на дрова. Цена одного складометра увеличилась на 100 леев по сравнению с весной этого года и составила 694 лея.Жители Комрата говорят, что, скорее всего, отапливать свои жилища этой зимой будут дровами. Связано это и с ростом цен на уголь, и ожидающимся ростом стоимости газа. Но есть и те, кого возможное увеличение цен на газ не пугает."Газом удобнее. Я работаю и не хочу приходить домой в холодную комнату, не хочу потом заболеть. Поэтому у меня газ работает круглосуточно. Как начнется отопительный сезон, ставим на минимум, и пока зима не закончится, топимся. Даже если цены будут большие, здоровье важнее. Будем ограничивать себя в чем-то другом, но тепло должно быть", – отмечает жительница Комрата Татьяна.Увеличение спроса на дрова влечет за собой активизацию деятельности "черных лесорубов". Уже были выявлены случаи незаконной рубки лесов в трех районах Гагаузии.Заготовка дров "Лесным хозяйством Комрат" начнется уже на этой неделе. В администрации госпредприятия просят не закупать древесину у "черных лесорубов", тем самым участвуя в незаконных действиях.
https://ru.sputnik.md/20211012/moldsilva-okazhet-pomosch-naselenyu-drovami-45447329.html
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в молдове, молдова, гагаузия

Нехватка газа и рост цен на уголь: в Гагаузии раскупили все дрова

18:28 12.10.2021
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© Sputnik / Maxim TopalЛесхоз Комрат
Лесхоз Комрат - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Дефицит природного газа, рост цен на дрова и уголь беспокоят жителей Молдовы. В Гагаузии уже полностью раскупили прошлогодние запасы дров, заготовленные "Лесным хозяйством Комрат".
КОМРАТ, 12 окт – Sputnik, Максим Топал. В связи с похолоданием жители автономии стали активнее готовить свои дома к зиме. Хотя заготовка дров в этом году еще даже не началась, прошлогодние запасы "Лесного хозяйства Комрат" уже полностью распроданы.
© Sputnik / Maxim TopalЛесхоз Комрат
Лесхоз Комрат - Sputnik Молдова
1/2
© Sputnik / Maxim Topal
Лесхоз Комрат
© Sputnik / Maxim TopalЛесхоз Комрат
Лесхоз Комрат - Sputnik Молдова
2/2
© Sputnik / Maxim Topal
Лесхоз Комрат
1/2
© Sputnik / Maxim Topal
Лесхоз Комрат
2/2
© Sputnik / Maxim Topal
Лесхоз Комрат
Готовиться к зиме люди начали еще летом, сразу после появления новостей о возможном подорожании природного газа.

"Люди в этом году как никогда для того, чтобы обезопасить себя, приняли решение запастись дровами. За летний период была реализована вся древесина – более шести тысяч складометров из семи, заготовленных в прошлом году. Все они уже распроданы. По плану в этом году 7324 складометра дров мы должны заготовить", – сказал Sputnik Молдова директор госпредприятия "Лесное хозяйство Комрат" Алексей Куликов.

© Sputnik / Maxim TopalДиректор "Лесхоза Комрат" Алексей Куликов
Директор Лесхоза Комрат Алексей Куликов - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Директор "Лесхоза Комрат" Алексей Куликов
© Sputnik / Maxim Topal
Цены взмыли вверх и на дрова. Цена одного складометра увеличилась на 100 леев по сравнению с весной этого года и составила 694 лея.
Жители Комрата говорят, что, скорее всего, отапливать свои жилища этой зимой будут дровами. Связано это и с ростом цен на уголь, и ожидающимся ростом стоимости газа. Но есть и те, кого возможное увеличение цен на газ не пугает.
© Sputnik / Maxim TopalЖительница Комрата Анна готова отапливать жилище дровами
Жительница Комрата Анна готова отапливать жилище дровами - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Жительница Комрата Анна готова отапливать жилище дровами
© Sputnik / Maxim Topal

"Будем греться дровами. Думаю, и те, кто грелся газом, тоже перейдут на дрова", – говорит жительница Комрата Анна.

"Газом удобнее. Я работаю и не хочу приходить домой в холодную комнату, не хочу потом заболеть. Поэтому у меня газ работает круглосуточно. Как начнется отопительный сезон, ставим на минимум, и пока зима не закончится, топимся. Даже если цены будут большие, здоровье важнее. Будем ограничивать себя в чем-то другом, но тепло должно быть", – отмечает жительница Комрата Татьяна.
© Sputnik / Maxim TopalЖительница Комрата Татьяна предпочитает отапливать жилище газом
Жительница Комрата Татьяна предпочитает отапливать жилище газом - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Жительница Комрата Татьяна предпочитает отапливать жилище газом
© Sputnik / Maxim Topal
Увеличение спроса на дрова влечет за собой активизацию деятельности "черных лесорубов". Уже были выявлены случаи незаконной рубки лесов в трех районах Гагаузии.

"По всему нашему предприятию созданы группы быстрого реагирования. Мы обеспечены техникой. Будут дежурить по ночам и уже есть такое. У нас есть служебное оружие, которое может применяться для охраны", – говорит Куликов.

Заготовка дров "Лесным хозяйством Комрат" начнется уже на этой неделе. В администрации госпредприятия просят не закупать древесину у "черных лесорубов", тем самым участвуя в незаконных действиях.
Лесозаготовка - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
Общество
Подорожают ли дрова: уточняет агентство Moldsilva
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