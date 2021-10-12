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https://ru.sputnik.md/20211012/grechanaya-evraziyskyy-zhenskyy-forum-45457929.html
Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме
Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме
Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме 13-15 октября в Санкт-Петербурге
2021-10-12T17:30+0300
2021-10-12T17:37+0300
политика
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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная представит молдавский парламент на Евразийском женском форуме, который состоится с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.Гречаная приглашена в качестве спикера и выступит перед участниками с речью. Организаторами являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований. Важнейшей частью программы традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций. К ним относятся сессия ООН по промышленному развитию (UNIDO) и Всемирного банка, встреча Делового альянса женщин БРИКС, Международного клуба региональных женщин-лидеров и другие мероприятия.Впервые на полях форума состоится заседание Международной рабочей группы Агентства по атомной энергии Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам повышения гендерного равенства в атомной сфере. Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.
https://ru.sputnik.md/20211011/shapovalov-vyydet-li-moldova-iz-sng-pri-novoy-vlasti-45357903.html
https://ru.sputnik.md/20211011/moldova-i-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz--kakovy-shansy-sblizheniya-45402090.html
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в молдове, россия, зинаида гречаная, молдова, санкт-петербург

Гречаная представит парламент Молдовы на Евразийском женском форуме

17:30 12.10.2021 (обновлено: 17:37 12.10.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗинаида Гречаная
Зинаида Гречаная - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Представитель парламента Молдовы приглашена в качестве спикера и выступит перед участниками форума с речью.
КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Председатель Национальной группы при Межпарламентском союзе (МПС), член парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ Зинаида Гречаная представит молдавский парламент на Евразийском женском форуме, который состоится с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Гречаная приглашена в качестве спикера и выступит перед участниками с речью.
Организаторами являются Совет Федерации Федерального собрания России и МПА государств-участников СНГ. Ключевая тема форума будет посвящена роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего – "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".
Мероприятие станет дискуссионной площадкой, на которой будет сформирована новая повестка мира и доверия, сохранения здоровья, экономического развития и цифровизации, а также защиты природы и осуществления социальных преобразований.
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Важнейшей частью программы традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций. К ним относятся сессия ООН по промышленному развитию (UNIDO) и Всемирного банка, встреча Делового альянса женщин БРИКС, Международного клуба региональных женщин-лидеров и другие мероприятия.
Впервые на полях форума состоится заседание Международной рабочей группы Агентства по атомной энергии Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам повышения гендерного равенства в атомной сфере.
Среди участников и гостей будут председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, другие парламентарии стран СНГ, а также официальные лица, ученые, эксперты, представители бизнеса, гражданского общества, благотворительных организаций, победители конкурсов и известные личности международного женского движения.
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