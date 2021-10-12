https://ru.sputnik.md/20211012/guterresh-iz-za-pandemii-v-mire-rastet-uroven-nischety-45443835.html

Гутерреш: из-за пандемии в мире растет уровень нищеты

Гутерреш: из-за пандемии в мире растет уровень нищеты

По данным, озвученным Генсеком ООН, пандемия сделала нищими не менее ста миллионов человек на планете. 12.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-12T14:25+0300

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в мире

оон

нищета

антониу гутерреш

коронавирус

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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 миллионов человек, более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на мероприятии МВФ, посвященном восстановлению государств от пандемии коронавируса, передает РИА Новости.По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и больше всего ударить по беднейшим странам. "Нам нужен смелый коллективный рывок, чтобы положить конец пандемии и обеспечить устойчивое и всеобъемлющее восстановление мировой экономики", - сказал генсек.Как отметил Гутерреш, прогнозы показывают, что мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики – "рост ВВП составляет от 5% до почти 6%". "Но за цифрами скрывается огромное расхождение. Многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают. Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %. Менее 2% очень небольшого валового внутреннего продукта", - сказал генсек ООН.Он призвал увеличить объем инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление."Инициатива G20 по приостановке обслуживания долга должна быть продлена до следующего года и распространена на страны со средним уровнем дохода", - добавил Гутерреш.Он также призвал поддерживать правительства, особенно в странах, затронутых кризисом и нестабильностью, в реализации социальной и экономической политики. "Это требует значительных инвестиций для достижения всеобщей социальной защиты к 2030 году", - сказал он.

https://ru.sputnik.md/20200520/audio-belyaev-coronavirus-30311830.html

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в мире, оон, нищета, антониу гутерреш