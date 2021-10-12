https://ru.sputnik.md/20211012/kiku-gazovye-peregovory-spynu-45455057.html

Кику – о газовых переговорах Спыну: "Газпром" – не офшор

Кику – о газовых переговорах Спыну: "Газпром" – не офшор

Ион Кику прокомментировал переговоры вице-премьера Андрея Спыну с представителями концерна "Газпром"

2021-10-12T15:45+0300

2021-10-12T15:45+0300

2021-10-12T16:11+0300

экономика

в молдове

переговоры

"газпром"

газ

ион кику

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал отсутствие прогресса в переговорах по поставкам газа вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну с представителями "Газпрома" в Петербурге. Кику подчеркнул, что "Газпром" не является офшорной компанией, и для хорошего результата необходимо вести переговоры с серьезным подходом.Свой комментарий переговорному процессу молдавской делегации с "Газпромом" Кику озвучил и на частном молдавском телеканале. По словам экс-премьера, контракт на поставку энергоносителя носит не чисто коммерческий характер, а имеет политический подтекст. Поэтому переговоры должны проходить на уровне президента или премьер-министра страны.Экс-премьер привел пример Венгрии, которая подписала с "Газпромом" соглашение о покупке российского газа до 2036 года по гораздо более низкой цене, чем та, которую они платили до сих пор. Кику утверждает, что эти переговоры вели премьер-министр Виктор Орбан и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Напомним, что 7-8 октября министр экономики и инфраструктуры Андрей Спыну принял участие в Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге. В понедельник, 11 октября, Спыну провел пресс-конференцию, на которой рассказал об итогах переговоров с представителями "Газпрома" о поставках газа в Республику Молдова. Вице-премьер сообщил, что контракт еще не заключен и переговоры продолжаются.Спыну рассказал, что провел беседу с гендиректором "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой. В ходе разговора обсуждался вопрос увеличения объема поставок газа в Молдову в октябре, чтобы ни один потребитель не пострадал."Мы договорились инициировать обсуждение реализации энергопакета №3 и подписание контракта на более длительный период. На этой неделе мы начнем переговоры с командой "Газпрома". Мы просим продлить контракт на прошлогодних условиях", – рассказал Спыну.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров.

https://ru.sputnik.md/20211011/peregovory-moldova-gaz-tsena-kontrakt-45435370.html

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

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в молдове, переговоры, "газпром", газ, ион кику, андрей спыну