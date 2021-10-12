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Где в Кишиневе 12 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 12 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 12 октября находятся мобильные пункты вакцинации
2021-10-12T10:15+0300
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КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 12 октября, до 18.00.Троллейбус направился в сектор Чеканы, на улицу Мирчи чел Бэтрын, 32, возле ТЦ Kaufland.Автобус будет располагаться в Грэтиештах, на улице Штефана чел Маре, 32, у примэрии.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 13 октябряТроллейбус направится в сектор Рышкановка, на проспект Григоре Виеру, и будет находиться у Национального банка.Автобус будет располагаться в Вадул луй Водэ, на улице Штефан чел Маре, 40, у Центра здоровья.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211011/covid-19-psikhika-45438313.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

Где в Кишиневе 12 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:15 12.10.2021 (обновлено: 10:30 12.10.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAu fost lansate punctele mobile de vaccinare
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare - Sputnik Молдова, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся во вторник, 12 октября, до 18.00.
Троллейбус направился в сектор Чеканы, на улицу Мирчи чел Бэтрын, 32, возле ТЦ Kaufland.
Автобус будет располагаться в Грэтиештах, на улице Штефана чел Маре, 32, у примэрии.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 13 октября

Троллейбус направится в сектор Рышкановка, на проспект Григоре Виеру, и будет находиться у Национального банка.
Автобус будет располагаться в Вадул луй Водэ, на улице Штефан чел Маре, 40, у Центра здоровья.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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